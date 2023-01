Profesionales del arte contemporáneo piden a Cultura aclaraciones sobre la Medalla de Oro a las Bellas Artes

Antes de Navidad, el Ministerio de Cultura anunció quiénes recibirán este año la Medalla de Oro al Mérito de la Bellas Artes 2022. Un listado de 33 personas con nombres bien reconocidos como Víctor Manuel, Rosa Montero, Manuel Rivas o Luis Pastor. Entre esas personalidades el mundo del arte señaló un nombre desconocido: Mercedes Mariño Mirazo. Según explicó hace unos días elDiario.es, saltaron las alarmas cuando los expertos señalaron que el currículo de Mercedes Mariño podría no estar al mismo nivel que el que se considera debería tener una Medalla de Oro. Algunas voces señalaron que, en cambio, la hermana de Mercedes, Marta Mariño, sí podría estar más cercana a ese estándar.

El Gobierno aprueba una prestación por desempleo especial para los artistas

Más

Una de las voces provino del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), una asociación de profesionales del mundo del arte que este martes ha dirigido una carta al Ministerio de Cultura en la que piden explicaciones. “La polémica que ha suscitado el posible error en el nombre de una de las personas galardonadas”, indican en el escrito, ha despertado “la urgente necesidad de establecer un método que evite la opacidad que caracteriza a estos premios”.

Preguntado el Ministerio de Cultura por este periódico al respecto de los criterios que entran en juego para decidir a quién se otorga esta distinción, la cartera de Miquel Iceta explicó que la “trazabilidad” de estos premiados no se hace pública. No hay jurado, no hay método, no hay actas ni hay votaciones, al contrario que galardones como el Cervantes de las letras, el Velázquez de las artes plásticas o los Premios Nacionales. Una fuente del Ministerio indicó que estas nominaciones “se cocinan en los despachos”.

El IAC solicita “transparencia, rigor y criterio” en “virtud del Código de Buenas Prácticas en las Artes Visuales” y que se tenga en cuenta “la opinión y valoración, aunque no sea vinculante, de personas especialistas en cada uno de los sectores”.

La propuesta de esta asociación profesional, rubricada por su presidenta, la especialista en el mercado del arte Marta Pérez Ibáñez, es que “el Ministerio de Cultura y Deporte se dote de una comisión asesora”, que esté “integrada por las entidades representantes de cada ámbito de la cultura, con el objetivo preceptivo de informar sobre las propuestas del Ministerio para la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes”.