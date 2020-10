Calvo Buttini muestra el lado más personal de Galdós en película documental

Tudela (Navarra), 18 oct (EFE).- El cineasta navarro Miguel Ángel Calvo Buttini, que estrena "El siglo de Galdós" el 30 de octubre, ha asegurado en una entrevista con Efe que esta película documental muestra “el lado personal del escritor español más importante después de Cervantes”.

Escrita por Álvaro Lión-dePetre, el filme pretende acercar la figura de Benito Pérez Galdós “a un público que no lo conozca, ya que su vida personal es realmente apasionante”, ha confesado el director tudelano.

“No soy un experto en Galdós, lo he descubierto sobre la marcha, pero puedo decir que se trata de un hombre del Renacimiento que no solo destaca como escritor, también lo hace como dramaturgo, editor, dibujante… Además, compone, toca el piano, le encanta viajar, es un amante apasionado a la vez que tímido; tiene una vida personal muy divertida y amena para llevarla al cine”, ha reconocido el realizador navarro.

Llevar la vida de Galdós a la gran pantalla ha supuesto un auténtico reto para Calvo Buttini debido a la cantidad ingente de material que hay del personaje. “Su vida da para realizar una serie”, ha señalado el cineasta, que ha explicado que “cada capítulo podría estar centrado en una temática, puesto que se pueden mostrar todas las facetas que he mencionado e incluso otras como las del Galdós comprometido y político”.

En este sentido, ha destacado que ser un hombre liberal, republicano y anticlerical le costó que no le diesen el Premio Nobel: “La parte conservadora española escribió a la academia sueca para que no se lo otorgaran; volvemos otra vez a las dos Españas, lo mismo que desgraciadamente estamos viendo ahora, con la diferencia de que Galdós tenía amigos completamente opuestos a él y no pasaba nada, eso es una lección de la que debería tomar nota la España de ahora”.

La película documental avanza de manera cronológica a través de sus cartas y se completa con material de archivo y entrevistas a personajes reconocidos como la escritora Almudena Grandes, la actriz y cantante Ana Belén, el director de la RAE, Santiago Muñoz, el comisario de la exposición de Galdós, Germán Gullón, o la dramaturga Laila Ripoll, entre otros.

En la cinta se recogen tres localizaciones: Las Palmas, Madrid y Santander. “En la primera ciudad hemos rodado en la Casa Museo de Galdós y en la finca de Los Lirios donde pasaba sus veranos de pequeño, en la segunda en lugares espectaculares del Madrid Galdosiano y en la tercera en el palacete de San Quintín donde permanecía largas temporadas”, ha explicado el director de ‘2 rivales casi iguales’ (2007), ‘Mami Blue’ (2010) y ‘Donde el bosque se espesa’ (2017).

El estreno del filme coincide con el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843-Madrid, 1920), autor de clásicos como ‘Los episodios nacionales’, ‘Fortunata y Jacinta’ o ‘Misericordia’.

Se han realizado dos versiones de la película ‘El siglo de Galdós’, una de 94 minutos para las salas de cine, que se estrena el 30 de octubre, y otra de 56 minutos para el programa de TVE ‘Imprescindibles’, que verá la luz a finales de noviembre o principios de diciembre. Esta segunda va dirigida a un público más entendido que “controla la figura de Galdós y su contexto y está centrada en su faceta personal y de escritor y dramaturgo”.

Tras el estreno de ‘El siglo de Galdós’, el cineasta tiene previsto retomar el proyecto de ‘Paria’, para el que buscará financiación tras cerrar una coproducción con Andalucía y Bélgica, y dirigirá otro en tierras murcianas. “Lo que más me gusta es dirigir y tras presentar la película quiero aprovechar para volver a escribir, siento envidia sana de la capacidad creativa que tenía Galdós”.