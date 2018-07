El carisma y el talento de Texas cautiva al público de Cap Roig

Una de las bandas de mayor éxito de los 90, los escoceses Texas, han cautivado esta noche a las más de 2.000 personas que han asistido al concierto del Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell.

La banda, liderada por Sharleen Spiteri, no ha decepcionado a sus fanes, que han pasado las dos horas de concierto cantando, bailando y aplaudiendo sus grandes éxitos como "I Don't Want a Lover", "Say What You Want" o "Summer Son", que ha alternado con los temas de su último trabajo, Jump on Board.

Con tres décadas de éxito a sus espaldas y más de 35 millones de discos vendidos, Texas es una de las bandas más reconocidas en todo el planeta cuyos temas han marcado a toda una generación.

La trayectoria de esta banda comenzó en 1988 con su primer álbum, Southside y con la canción "I don't want a lover", que los hizo famosos en todo el mundo y que ha sido el tema elegido para comenzar hoy su recital en Cap Roig, el festival impulsado por la Fundación Bancaria "la Caixa".

El primer tema de la noche ya ha levantado al público de sus sillas a petición de Sharleen Spiteri, que los ha animado con un "¡Vamos! Esto es un concierto!" y les ha pedido que cantaran con ella el estribillo de su primer éxito.

Un clásico de su discografía al que ha seguido "Summer Son", del disco The Hush, de 1999, que los asistentes han coreado y bailado desde los primeros acordes.

Unos clásicos de su repertorio que han alternado con los temas de su último trabajo, Jump on Board, como "Midnight" o "Let's work it out", un álbum que se publicó en 2017, después de cuatro años de silencio discográfico y que suma el undécimo de su trayectoria.

Carismática y muy habladora, Sharleen Spiteri se ha entregado al público desde el principio del espectáculo, y poco después de empezar ha bajado del escenario para hablar con algunos de los asistentes que, situados en las gradas, no se podían creer que tuvieran tan cerca a su ídolo.

Durante todo el concierto, Spiteri no ha parado de interactuar con el público, pidiéndole que diera palmas, que cantara o que bailara, además de bromear con los otros miembros de la banda.

Tras un inicio explosivo, el concierto ha continuado con canciones como "When we are together", "In our lifetime", "The conversation" o "Tell that girl".

El baile ha tenido solo un descanso con la versión de "Tired of being alone", de Al Green, que Spiteri ha interpretado sola al teclado, después de emocionarse hablando de la gente que todavía compra discos.

Pero la gran sorpresa de la noche ha llegado cuando ha invitado a una fan del público a cantar con ellos "So called Friend", del álbum Ricks Road de 1993. "¡Levantaros!" ha gritado la escocesa dirigiéndose a las gradas, antes de entonar las primeras notas de la canción junto con su recién invitada que no se creía lo que estaba viviendo.

El inesperado dueto ha servido para impulsar un final de traca de grandes clásicos: "Black eyed boy", "In demand" -con la que ha reclamado las luces de los móviles del público "para crear un momento mágico"- , "Inner smile" y "Say what yo want" que los 2.000 asistentes han coreado de principio a fin.

Para despedirse, han elegido la versión del "Suspicious minds", de Elvis Presley, que han interpretado junto a un público que ha vivido un inolvidable espectáculo gracias a sus composiciones, pero sobretodo, gracias a la simpatía y la proximidad de su cantante.

El festival de Cap Roig continua mañana con el concierto que ofrecerán Sting & Shaggy, en el que interpretarán temas del álbum que han creado los dos artistas bajo el título 44/876.

Juanes, Maná, Antonio Orozco, Rosario, Loquillo, Pablo López o Andrea Bocelli son algunos de los otros artistas que pasaran por este escenario hasta el 22 de agosto.

María García.