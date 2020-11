El 22 de marzo de 2020, Carmen de Mairena murió en un hospital de Barcelona. Llevaba tiempo ingresada y su fallecimiento no estuvo relacionado con el coronavirus, aunque sí sucedió mientras su expansión paralizaba el país. No hubo más homenajes públicos que los mensajes en las redes sociales de amigos y fans, entre otras cosas porque no se podía salir de casa. La audioserie de seis capítulos original de Storytel titulada Carmen de Mairena: Una vida trepidante por detrás y por delante, que se ha estrenado este 6 de noviembre, llena un poco ese vacío de reconocimiento hacia alguien se pasó la vida intentando conseguirlo.

La solitaria despedida de Carmen de Mairena

