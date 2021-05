Carolina Durante asalta la Gran Vía de Madrid con "Famoso en Tres Calles"

Madrid, 26 may (EFE).- La banda madrileña Carolina Durante está de vuelta. A punto de presentar su segundo álbum de estudio, el grupo madrileño ha asaltado la Gran Vía de Madrid este miércoles con su nuevo tema, "Famoso en Tres Calles", una canción que, según cuentan a EFE, "retrata otro tipo de joven distinto al de 'Cayetano'".

"La idea surgió de Adri (amigo de la banda). Mientras volvíamos en la furgo de gira soltó la frase de 'Famoso en tres calles' y nos gustó. Entonces, enseguida me puse a escribir la canción y mientras lo hacía me iba inspirando en según qué personas y según qué ambientes, todos diferentes a la de 'Cayetano'", señala el cantante del grupo, Diego Ibáñez.

La canción, que estará disponible mañana en todas las plataformas digitales, retrata a otro tipo de joven al que identifican desde las dos primeras líneas de la canción: "Ese chico de la esquina es un molón de categoría...".

A pesar de que la discográfica (Universal Music) define este sencillo como "el nuevo himno del grupo", los componentes descartan esa opción: "Creo que va a ser muy difícil. No nos hemos puesto como meta hacer otro himno o mantener el 'hype' (expectación). Si que es verdad que alguna persona lo puede aplicar, pero por nuestra parte no, queremos hacer las canciones que nos gustan y no guiarnos por lo que se espera de nosotros", agrega el cantante.

Un tema de "guitarras afiladas que dibujan melodías memorables y tono sarcástico y punzante" que ellos creen que "va a marcar al nuevo Carolina Durante": "Teníamos claro cuando la hicimos que quería que fuera la primera en salir, porque es muy loca, nos define mucho a nosotros. Es animada, cañera, coreable, es la que más estructura de single tiene", explica Martín Vallhonrat (bajista).

El estribillo de la canción pregunta: "¿Y tú, ¿qué serías capas de hacer por ser famoso en tres calles?", y el vocalista, ante las risas del resto de compañeros de grupo, afirma seriamente que "ser educado con la gente que no es muy afín". Por su parte, el guitarrista Mario del Valle apunta bromeando: "Tocar la canción 'Cayetano' en bucle".

"Famoso en Tres Calles" es la carta de presentación de su segundo álbum de estudio que, "si todo va bien", verá la luz después de verano, "en torno al mes de septiembre/octubre". Por ello, para anunciar su vuelta, han decidido asaltar la Gran Vía madrileña, concretamente las escalinatas del cine Capitol para sorprender a los viandantes con su nuevo tema.

"Fue una locura de idea como todas las que se nos ocurren -declara entre risas Vallhonrat junto a su compañero Juan Pedrayes (batería) -. Pensamos que podría estar guay ir allí a tocarla sin que nadie lo supiera y ver qué cara ponían, en plan, '¿y estos tíos quiénes son y qué hacen aquí?'".

Del nuevo disco no pueden dar todavía muchos detalles, pero avanzan que tendrá 12 canciones, compuestas por ellos mismos en grupo y que no habrá ninguna colaboración. Todos los miembros asienten ante un álbum que, en su opinión, "ha cumplido las expectativas" desde el primer corte. "Esta vez estamos súper contentos con el sonido", confiesa Ibáñez.

"Se nota una gran diferencia entre el primer disco ("Carolina Durante por Carolina Durante", 2019) y este, el otro era más frío musicalmente hablando, este no. También estamos contentos con el proceso de creación, es la primera vez que todos nos sentamos juntos a componer las canciones, hacía tiempo que no pasaba. Va a ser muy guay, es muy divertido, ligero y muy cañero, va a gustar", apuesta el bajista.

Con ganas de volver a pisar los escenarios, "en condiciones", y de poder hacer una gira "parecida a la época precovid" para presentar su nuevo álbum, Carolina Durante calienta motores con los festivales estivales. Estarán en Palencia Sonora (11-12 junio), CanelaParty (12-14 agosto) en Torremolinos y en el Festival Gigante de Alcalá de Henares (26-28 agosto).

Por Silvia García Herráez