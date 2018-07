'Star Wars: Episodio IX' rebusca entre el material inédito para seguir resucitando a Carrie Fisher

J.J Abrams no está listo para dejar marchar a Carrie Fisher. El director, que regresa para capitanear la última entrega de la saga Skywalker, ha anunciado hoy que el papel de Leia Organa volverá a ser interpretado por la veterana actriz utilizando material de archivo inédito de Star Wars: El despertar de la fuerza, como ya hicieron en el Episodio VIII.

"Amamos desesperadamente a Carrie Fisher", dice Abrams en el comunicado. "Nos resultaba imposible encontrar un final totalmente satisfactorio a la saga de Skywalker sin ella. No íbamos a buscar otra actriz ni utilizar un personaje creado por ordenador. Con el apoyo y la autorización de su hija Billie, hemos encontrado la forma de rendir homenaje a su legado y al papel de Carrie como Leia en el Episodio IX utilizando imágenes inéditas que rodamos juntos para el Episodio VII".

Los miembros del reparto que regresan incluyen a Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, y Billie Lourd. Al elenco del Episodio IX se incorporarán Naomi Ackie y Richard E. Grant, a quienes se unirán los míticos actores de Star Wars Mark Hamill, Anthony Daniels y Billy Dee Williams, que retomará su papel de Lando Calrissian.

It's bittersweet facing my final chapter without her-She is simply irreplaceable. I'm finding solace in the fact that she won't BE replaced & would love the worldwide outpouring of affection from those who loved her when they heard the news. #CarrieOnForever pic.twitter.com/7ueMqBxQwa