El arresto hace 20 años por pornografía infantil que ha provocado la ausencia de Jeffrey Jones en la secuela de 'Bitelchús'

Bitelchús Bitelchús, la secuela de la clásica película de Tim Burton de 1988, ha llegado a los cines con mucha fuerza, pero sin estar exenta de polémica. La macabra comedia de Burton, que inauguró hace algunos días el reconocido Festival de Venecia, ha vuelto a la opinión pública por la sonada ausencia de Jeffrey Jones, el actor que encarnaba al personaje Charles Deetz en la película original.

De los actores que estuvieron presentes hace más de tres décadas en la cinta original, Michael Keaton y su interpretación del propio Bitelchús, por supuesto, no podía faltar. Winona Ryder o Catherine O’Hara son otros ejemplos de actrices que han vuelto a encarnar sus personajes iniciales en esta segunda parte. No obstante, la ausencia de Jeffrey Jones, actor que interpretaba al empresario Charles Deetz en la ficción original, no ha pasado nada desapercibida por el público.

El motivo principal detrás de la ausencia de Jones en esta secuela es que en 2002 fue detenido por posesión de pornografía infantil y por solicitar imágenes sexuales a un niño de 14 años. Jones fue declarado culpable en 2003 por inducir a un menor a posar para fotografías sexuales y condenado a cinco años de libertad condicional, asesoramiento y a inscribirse permanentemente como delincuente sexual. Años más tarde, y sin haber actualizado su estatus como delincuente sexual, él mismo se declararía culpable y volvería a ser condenado a tres años más de libertad condicional. El actor fue registrado y declarado como agresor sexual en EEUU, etiqueta que le alejó definitivamente de la actuación y, por ende, de su presencia en esta reciente secuela.

A pesar de esta condena, Jeffrey Jones no desapareció de la esfera pública de un plumazo, sino que mantuvo algunos papeles años después, como en 2019, año en el que participaría en la película Deadwood, una de sus últimas apariciones antes de que desapareciera prácticamente por completo de la industria cinematográfica. Ningún miembro de la dirección de la película se ha pronunciado al respecto de la ausencia de Jones.

Tim Burton y sus guionistas han conseguido eliminar con destreza la presencia del personaje que encarnaba Jones en la ficción de forma astuta, siendo coherente con la trama y desarrollo. Su personaje sale, pero como fantasma al que le falta la mitad del cuerpo, por lo que nunca se le ve la cara. De hecho, es el fallecimiento de su personaje lo que desencadena la trama de esta secuela.

Pese a la sonada ausencia de Jeffrey Jones, este no es el único actor que no ha renovado desde la primera entrega. Geena Davis o Alec Baldwin tampoco han vuelto a encarnar a sus personajes originales, Barbara y Adam, respectivamente.

Nuevas incorporaciones como las de Monica Bellucci o la de Jenna Ortega, una de las actrices más reconocidas del momento y protagonista de una de las últimas obras de Burton, Miércoles, cierran el reparto del filme, al que la polémica no ha afectado en la taquilla. Ha debutado número 1 en España y en EEUU, donde ha logrado el segundo mejor dato para un estreno de la historia en el mes de septiembre con más de 100 millones de dólares en su primer fin de semana.