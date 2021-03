'Mank' lidera las nominaciones de los Oscar del año de la pandemia

La Academia de Hollywood ha dado a conocer este lunes 15 de marzo los nominados de la 92 edición de los Oscar. Una ceremonia en la que Mank, de David Fincher, parte como la favorita al peso, con 10 nominaciones. La siguen Minari, Sound of Metal y El juicio de los 7 de Chicago con 6 nominaciones cada una.

'Nomadland' triunfa en los Globos de Oro y se reafirma como favorita para los Oscar

Saber más

Destaca en la carrera especialmente, Nomadland que triunfó en los Globos de Oro y en los Oscar de este año parte con 5 nominaciones. La madre del Blues y Promising Young Woman cuentan con las mismas opciones.

Priyanka Chopra y Nick Jonas han sido los encargados de anunciar los candidatos a través de la web y las redes sociales de la Academia de Hollywood.

Los Oscar de la pandemia, que se retrasaron dos meses, se celebrarán finalmente el próximo 25 de abril. La gala todavía es un misterio, pues no se sabe cuál será la mecánica ni si se optará por el formato híbrido que hemos visto en otros premios.

MEJOR PELÍCULA

Nomadland

El juicio de los 7 de Chicago

Minari

Una joven prometedora

Mank

Sound of Metal

El padre

Judas and the Black Messiah

MEJOR DIRECCIÓN

Chloé Zhao por Nomadland

Lee Isaac Chung por Minari

David Fincher por Mank

Emerald Fennell por Una joven prometedora

Thomas Vinterberg por Otra ronda

MEJOR ACTOR

Chadwick Boseman por La madre del blues

Anthony Hopkins por El padre

Riz Ahmed por Sound of Metal

Steven Yeun por Minari

Gary Oldman por Mank

MEJOR ACTRIZ

Carey Mulligan por Una joven prometedora

Frances McDormand por Nomadland

Viola Davis por La madre del blues

Andra Day por Los Estados Unidos contra Billie Holliday

Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer (Pieces of a Woman)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago

Leslie Odom Jr. por Una noche en Miami...

Paul Raci por Sound of Metal

Lakeith Stanfield por Judas and the Black Messiah

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Youn Yhu-jung por Minari

Olivia Colman por El padre

Maria Bakalova por Borat, película film secuela

Glenn Close por Hillbilly, una elegía rural

Amanda Seyfried por Mank

MEJOR GUION ORIGINAL

El juicio de los 7 de Chicago

Una joven prometedora

Minari

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah

MEJOR GUION ADAPTADO

Nomadland

Una noche en Miami...

El padre

Tigre blanco (The White Tiger)

Borat, película film secuela

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Otra ronda (Dinamarca)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Better Days (Hong Kong)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Collective (Rumanía)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Nomadland

Mank

Noticias del gran mundo

Judas and the Black Messiah

El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR MONTAJE

El juicio de los 7 de Chicago

Nomadland

Sound of Metal

El padre

Una joven prometedora

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Mank

Noticias del gran mundo

La madre del blues

Tenet

El padre

MEJOR VESTUARIO

Emma

Mank

Mulán

Pinocho

La madre del blues

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

La madre del blues

Pinocho

Mank

Hillbilly, una elegía rural

Emma

MEJORES EFECTOS VISUALES

Tenet

Cielo de medianoche

El magnífico Iván

Love & Monsters

Mulán

MEJOR SONIDO

Sound of Metal

Noticias del gran mundo

Mank

Nomadland

Soul

MEJOR MÚSICA

Soul

Noticias del gran mundo

Minari

Mank

Da 5 Bloods: Hermanos de armas

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Una noche en Miami...: Speak Now

La vida por delante': Io Si (Seen)

Judas and the Black Messiah': Fight for You

El juicio de los 7 de Chicago': Hear My Voice

Festival de la Canción de Eurovision: La historia de Fire Saga': Husavik (My Hometown)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Soul

Wolfwalkers

Onward

Más allá de la luna

La oveja Shaun 2: Granjaguedón

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Collective

Time

Campamento extraordinario (Crip Camp: A Disability Revolution)

Lo que el pulpo me enseñó (My Octopus Teacher)

All In: The Fight for Democracy