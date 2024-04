El sindicato de actores denuncia que la patronal se niega a subir los salarios al IPC: “Nos jugamos el futuro del sector”

La sombra de la huelga de actores y actrices de Hollywood sigue sobrevolando el sector. La unión de los trabajadores en EEUU dio como resultado un nuevo convenio que atendía bastantes de sus exigencias, especialmente las correspondientes a unas mejoras salariales, así como nuevas protecciones frente a amenazas que hace años ni se planteaban, como la Inteligencia Artificial. Como si el eco de aquella protesta resonara meses después, ahora la Unión de Actores y Actrices (el sindicato del sector en España) ha denunciado que la patronal de los productores audiovisuales (formada por PATE, APCP, PIAF, PROA y PROFILM) se niega a la subida automática de los salarios para este 2024.

La Unión, así como el resto de los sindicatos firmantes del convenio, negociaban desde enero con las productoras del sector audiovisual la subida de IPC correspondiente, un 3,1%. “La actitud que nos hemos encontrado al otro lado de la mesa de negociación ha sido de absoluto bloqueo pese a la continua voluntad de acuerdo por nuestra parte”, han dicho desde la institución en un comunicado. El parón en este tema provoca también el bloqueo del nuevo convenio que busca el sector con la patronal, ya que hasta que no se resuelva el tema de los salarios no volverán a la mesa de negociación.

Ignacio Martín Pina, responsable institucional de la Unión de Actores y Actrices confirma a elDiario.es que ha sido la subida de salarios lo que ha provocado esta situación, que arrastra su inicio a “un convenio denunciado desde 2019 y a la esperas de negociación”. Ahora mismo tiene en vigor un convenio denunciado, y hasta este curso las tablas salariales se habían subido cuando tocaba, “pero este año las patronales han decidido que no querían y han empezado a poner pegas”.

“Aunque la cláusula sea automática, como el convenio está denunciado siempre tiene que haber un acuerdo porque no hay un convenio activo. En un primer momento nos dijeron que no querían subir las tablas sin cerrar un calendario de negociaciones, algo que nosotros rápidamente solventamos. La primera reunión de negociaciones del nuevo convenio iba a ser el 25 de abril, pero aún así siguieron sin querer firmar las tablas. En el último encuentro que tuvimos les dimos de plazo hasta hasta el 1 de abril y les dijimos que si no nos reuníamos íbamos a ir a mediación. En esta conversación nos vinieron a plantear que querían retocar esta cláusula automática que tenemos para limitarla en aquellas situaciones en que el IPC fuera muy alto y pudiera poner en peligro sus producciones. A nosotros nos parecía razonable, lo que pasa que también establecimos que queríamos un mínimo claro, porque hay momentos en que el IPC es muy bajo, sobre todo teniendo en cuenta que las tablas salariales de de este convenio se aplican generalmente a la gente que no no tiene caché. Es decir, la gente que menos cobra y la que peor situación está”, dice Martín Pina.

La postura de la patronal fue plantarse en el 3%. “Consideramos que eso está dentro del de las horquillas ordinarias que puede va a haber un año. Les dijimos que nuestra última oferta era una entre un cuatro y un uno, y que de ahí no nos vamos a mover. Si alguna vez pasa del cuatro, como ha ocurrido estos dos años, por ejemplo, entendemos que hay que buscar una solución para que tampoco las producciones puedan ponerse en riesgo. El lunes nos hicieron una contraoferta y ya les dijimos que no, que esto no era una cosa negociable y que entendíamos que había bloqueo constante y que nos íbamos al SIMA”, dice sobre la cronología del conflicto.

los actores y actrices trabajan pocos días al año y esos días son con los que pagan el alquiler. La cesta de la compra sigue subiendo y los sueldos tienen que subir de forma acorde Ignacio Martín Pina — Responsable Institucional de la Unión de Actores y Actrices

El objetivo es que se reconozca la subida automática que está ahora mismo en el convenio. Desde la Unión de Actores y Actrices siguen abiertos a negociar y dejan claro que entienden que un IPC muy alto puede poner en riesgo ciertas producciones, pero piden “estudiar otras mil opciones posibles”. Para ello piden “voluntad de negociación”. Consideran que en términos cuantitativos es “una subida muy baja”. “Estamos hablando de que un actor de pequeñas partes, que es aquel que dice un par de frases, son 6 euros de subida con el 4%. Son subidas muy pequeñas. Lo que pasa es que, claro, piensa que los actores y actrices trabajan pocos días al año y esos días son con los que pagan el alquiler. La cesta de la compra sigue subiendo y los sueldos tienen que subir de forma acorde. Es que esos seis euros pueden suponer la diferencia entre comprar una botella de un litro de aceite o no”, zanja.

Este bloqueo detiene en seco el siguiente paso, la negociación del convenio colectivo. “No podremos entrar a debatir cosas importantes con unas asociaciones empresariales que no aceptan subir los sueldos al coste de la vida. Es muy difícil que podamos hablar de jornadas de trabajo o de los descansos, de actualizar eh un convenio que no está adaptado a la realidad de las plataformas si no sube ni un 3%. Nos preocupa es qué negociación de convenio futura nos metemos, es que ahí sí que nos estamos jugando el futuro del audiovisual nosotros. Hay una serie de de medidas que van a transformar el sector audiovisual y el convenio es una de ellas”, afirma sobre la importancia de este acuerdo.

Confían en que la situación se reconduzca, y consideran que esa voluntad de reunirse existe. “Creo que las patronales han medido mal y han pensado que esta negociación se podría extender en el tiempo y alargar, y creo estaban jugando un poco a eso. Nuestra afiliación no puede seguir esperando a que la las empresas decidan sentarse. Ellos tienen todo el tiempo del mundo porque es dinero que se están ahorrando. Nuestros afiliados no lo tienen”, valoran y anuncian que aunque estudian medidas si no logran el acuerdo, la huelga no es una opción en la mesa.