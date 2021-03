Daisy Ridley: "Escuchar todos los pensamientos de la gente sería horrible"

Los Ángeles (EE.UU.), 2 mar (EFE).- Un mundo en el que se oyen todos los pensamientos de las personas sin privacidad ni posibilidad de secretos. Ese es el arranque de "Chaos Walking", una superproducción de ciencia-ficción cuya protagonista Daisy Ridley describió como un futuro nada adelantador.

"Escuchar todos los pensamientos de la gente sería horrible", asegura a Efe.

Risueña y despreocupada, Ridley (Londres, 1992) se convirtió en una gran estrella con la última trilogía de "Star Wars" y ahora comienza a explorar el cine más allá de la saga galáctica.

En "Chaos Walking", que se estrena el viernes, está muy bien acompañada por otra nueva sensación de la gran pantalla como Tom Holland (Spider-Man en las últimas cintas de Marvel).

Bajo la dirección de Doug Liman ("El caso Bourne", 2002), "Chaos Walking" imagina un planeta habitado solo por hombres y en el que todos sus pensamientos se escuchan en una extraña cacofonía llamada el Ruido.

Pero todo cambia con la llegada de Viola (Ridley), una mujer cuyos pensamientos, misteriosamente, no se oyen.

VUELTA A LOS CINES

Pregunta: Justo hace un año se cerraron las salas por la pandemia, pero poco a poco están llegando películas a los cines como ahora "Chaos Walking". ¿Estamos ya al final del túnel?

Respuesta: Obviamente, el mundo es mucho más grande que el cine... Pero lo último que vi en el cine fue "El hombre invisible" (2020) y fue increíble. La sala estaba hasta arriba, era una gran película y todos estábamos básicamente gritando en varios momentos de la cinta.

Creo que estamos en un momento emocionante en general, porque todo está volviendo a abrir y, particularmente en Inglaterra, el programa de vacunación está yendo bien. Es muy emocionante y tengo muchas ganas de ir al cine y de sentarme con gente que no conozco para tener juntos esta experiencia.

P: ¿Cómo se imagina vivir en un mundo en el que se escuchan todos los pensamientos?

R: Oh, lo odiaría totalmente (bromea).

La verdad es que no tengo como profundos y oscuros pensamientos escondiéndose en mi mente (risas), pero simplemente creo que sería horrible. No quiero ver lo que cualquier persona esté pensando. Incluso ir en el tren sería algo muy ruidoso, te distraerías al conducir por la autopista...

Sería horrible y peligroso.

P: Nuestro entorno de las redes sociales, ¿no es como una fase previa del Ruido?

R: Bueno, la diferencia es que el Ruido es espontáneo y en las redes sociales la gente elige lo que publica.

Pero sí pienso que mucho de lo que vivimos ahora son cosas sacadas de contexto, algo que es delicado porque siempre necesitamos establecer un debate abierto y justo.

Afortunadamente, creo que no estamos en el punto de "Chaos Walking" con las redes y, además, las redes son también una manera increíble de informar de cosas que están pasando que los medios tradicionales, en especial en algunos países, no cubren (...). Pueden ser también una increíble herramienta para el bien.

AVISO DE FUTURO

P: Viola es una mujer en un universo de hombres. ¿Cómo reflexiona esta historia de ciencia-ficción sobre el feminismo y el género en nuestra realidad?

R: Es un aviso enorme de todo lo peor que podría venir.

Por ejemplo, en el principio de la película, cuando Viola se estrella y tiene una conversación con el Alcalde (Mads Mikkelsen) y con todos los hombres alrededor, creo que eso es todo lo peor que podría ser.

Pero me parece que en esta película se puede ver tanto lo peor como lo mejor.

Todd (Holland) deja todo y da un gigantesco voto de confianza a Viola, ya que cree que ella está haciendo lo correcto. Y también se cuestiona lo que le han contado durante toda su vida (...) Siento que la película da miedo, pero también hay un mensaje adecuadamente esperanzador sobre lo que el mundo podría ser si solucionamos nuestras diferencias.

P: Parece que Holland y usted comparten camino en Hollywood: dos estrellas muy jóvenes y ambos de sagas muy exitosas. ¿Descubrieron más similitudes entre los dos durante el rodaje?

R: Es interesante porque Tom empezó en la actuación cuando era muy joven con "Lo imposible" (2012). Y él interpreta a Spider-Man en las películas de Spider-Man. Afortunadamente, yo siempre he estado (en "Star Wars") con un grupo de gente alrededor contra las oscuras fuerzas de la galaxia.

Pero sí, los dos venimos de Londres, tenemos familias grandes, a los dos nos gusta bailar... Aunque sin duda él baila mejor que yo (risas).

MÁS ALLÁ DE "STAR WARS"

P: ¿Qué papeles busca tras cerrar su etapa en "Star Wars"?

R: Honestamente, me siento muy afortunada porque pasé un tiempo apasionante en "Star Wars", y eso me llevó a este increíble lugar en el que me proponen guiones apasionantes. Todavía me sorprendo cuando me dicen: "Oh, queremos trabajar contigo!". Y yo: "Oh, ¡a mí también me encantaría!" (risas).

He leído cosas apasionantes en el último año y lo próximo que voy a hacer es la película "The Marsh King's Daughter". En esencia, no busco cosas específicas, sino que me ha llegado una bonita variedad de cosas.

P: "Star Wars" también le mostró la cara oscura de este oficio: la presión social, la fama, etc. ¿Cómo quiere aplicar al resto de su carrera lo que aprendió ahí?

R: No sé, es una muy buena pregunta...

Me parece que, entre todo eso, tuve mucha suerte porque mi familia es increíble, mis amigos son increíbles, siempre tuve mucho apoyo... Y cuando voy a casa soy solo yo sin nada de lo otro.

Así que supongo que sería eso: mantener un buen equilibrio entre el trabajo y mi hogar, pero no sé si he respondido realmente a tu pregunta... (risas). David Villafranca