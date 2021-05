“Drag Race España": Adiós a los prejuicios de un colectivo talentoso y libre

Madrid, 27 may (EFE).- Doce años después de que RuPaul le diera alas al colectivo drag en Estados Unidos con su multipremiado programa (ganador de 19 Emmy), “Drag Race” llega a España el próximo domingo (Atresplayer Premium) con el objetivo de dar visibilidad y quitar los prejuicios hacia un colectivo lleno de talento y libertad.

Así lo creen presentadora y jurado, Supremme de Luxe, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking: El programa, que se estrena en la plataforma del grupo Atresmedia, marcará un antes y un después para conocer de cerca a este colectivo.

“La cultura drag va mucho más allá de lo que mucha gente se imagina. (El programa) va a romper muchos estereotipos. Hay mucha gente que no tiene facilidad para acercarse a esa cultura y el programa les va a abrir un mundo de posibilidades”, cuenta a Efe en una entrevista la diseñadora Ana Locking, jurado del concurso.

Los espectadores, añade, van a entender que la cultura drag no está solo asociada al entretenimiento sino que “puede ser un altavoz de libertad, de resistencia, de búsqueda de la autoafirmación, de identidad, político, social” por lo que el concurso “va a abrir muchas mentes y va a romper muchos moldes y estereotipos”.

La versión española del icónico show estadounidense "RuPaul's Drag Race", que desde su nacimiento en 2009 lleva cosechando decenas de premios y ha sido adaptado en numerosos países, ha sido producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios.

En principio se emitirá exclusivamente a través de la plataforma Atresplayer Premium, aunque en un futuro sin determinar podría ofrecerse en abierto en alguno de los canales del grupo.

El pasado domingo los espectadores pudieron conocer a las participantes en el especial "Meet the Queen": Arantxa Castilla La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.

“Es una expresión artística que lleva mucho trabajo, que tiene mucha historia y mucha tradición, que es algo casi sagrado”, cuenta a Efe el cineasta y guionista Javier Calvo, también miembro del jurado, junto con Javier Ambrossi.

“Que el mundo del drag se conozca y se expanda nos hace a todos mucho más libres y nos da un respiro, nos deja salir de la pequeña cajita que nos metemos”, apunta este último.

El programa permitirá además, gracias a “las identidades de las diferentes reinas y sus maneras de concebir el mundo que les rodea” abrir un “necesario debate” sobre “dónde están los límites de la identidad de género y las distintas maneras de abordarlo de las diferentes personas”, explica Ambrossi. “España necesita este tipo de perfiles y lo vamos a agradecer mucho”, añade.

Perfiles como el de Supremme de Luxe quien, con más de 20 años de carrera sobre los escenarios, afronta ahora el reto de ser la presentadora del concurso que intentará buscar a la mejor superestrella drag y que arrastra en el mundo millones de seguidores.

“El programa gusta mucho y creo que el hecho de que sea España y de que se haga en español y la gente pueda tener más cosas afines y escuche hablar de artistas que conoce… va a enganchar”, asegura a Efe la presentadora.

Cada una con su perfil, las concursantes son "muy versátiles", "muy resolutivas" y "con mucha personalidad" y entre ellas lucharán en pruebas como sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo.

DOCE AÑOS DESPUÉS

Pero, ¿por qué pese al éxito que ha tenido el formato ha tardado tanto en llegar a España?. Supremme De Luxe confiesa que “ha habido tanteos por ahí, porque yo me he visto en medio de otras cosas” pero no salieron adelante “un poco de miedo, un poco de prejuicios”, cree.

Miedos en un país que aunque “no es retrógrado” está viviendo un momento de "pasos hacia atrás, no solo con el colectivo LGTBI, sino con la sociedad en general", en un país en el que “las leyes van por delante del pensamiento de una gran parte de la población”. “Nos deberíamos plantear lo que se ha conseguido y que las cosas cuesta mucho conseguirlas y muy poco perderlas”, añade la presentadora.

El opinión de De Luxe, la llegada del programa a España se ha producido en gran parte por el éxito de la serie “Veneno”, creada precisamente por Javier Ambrossi y Javier Calvo. “Al final se ha visto que hay un nicho de mercado" y que el tema interesa "no solamente dentro del colectivo LGTBI" sino que "hay mucha más gente con intereses afines de lo que puede parecer”, apunta.

Paula Escalada Medrano