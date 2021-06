Elena Medel: poeta, editora y novelista accidental gracias a Francisco Umbral

Valladolid, 10 jun (EFE).- Toda la creación literaria de la escritora Elena Medel gravita sobre la poesía, un territorio "con lenguaje propio" que explora desde hace casi veinte años como autora y editora y del que acaba de salir para estrenarse como novelista gracias al Premio Francisco Umbral al Mejor Libro del Año 2020.

"La poesía tiene que ver con la mirada", articula "un idioma distinto al de una conversación normal, tiene un lenguaje propio", ha reflexionado Medel (Córdoba, 1985) este jueves antes de participar en un encuentro con lectores programado dentro de la 54ª feria del Libro de Valladolid (FLV).

De 2001 data su primer poemario impreso, "Mi primer bikini", al que siguieron "Tara" (2006) y "Chatterton" (2014) que más tarde agrupó en "Un día negro en una casa de mentira" (2015), un círculo que amplió como directora de la editorial de poesía La Bella Varsovia, y acaba de romper con su primera novela ("Las maravillas").

Es la primera publicada, pero guarda en el cajón otras cuatro inéditas porque no siente que tengan "la calidad necesaria para ver la luz", ha explicado durante una rueda de prensa a la que ha asistido la presidenta de la Fundación Francisco Umbral, María España Suárez.

"No me convencían. Mi trabajo como editora me dice siempre que es muy importante que los textos sean lo mejor posible, aunque en mi caso no escribo para publicar porque el placer está en la escritura", ha añadido quien también es autora de los ensayos "El mundo mago" (2015) y "Todo lo que hay que saber de poesía" (2018).

Medel, que atesora galardones de relieve como el XXVI Premio Loewe a la Creación Joven y el Premio Fundación Princesa de Girona 2016 en la modalidad de Artes y Letras, ha sido la primera mujer en conseguir el Francisco Umbral al Mejor Libro del Año, dentro de una nómina que comparte, entre otros, con Manuel Longares, Rafael Chirbes, Luis Mateo Díez, Fernando Aramburu y José Manuel Caballero Bonald.

No obstante, ha reconocido que un premio "tiene mucho de azar", como piensa que ha sucedido en su caso, un galardón que le agrada, celebra, asume como una responsabilidad pero que de momento no le ha condicionado: "no he sentido ninguna forma de paralización delante del ordenador", ha subrayado.

En su primera novela impresa narra las peripecias de dos amigas que emigran desde el sur hasta un barrio obrero de Madrid, abarca un arco cronológico desde la el final de la dictadura y la manifestación del 8-M de 2018 y subraya hitos históricos como la muerte de Franco (1975), el primer triunfo electoral del PSOE en democracia (1982) y el movimiento feminista en torno al 8-M.

"Intento mirar al pasado para entender el presente, pero es también la historia de una saga familiar y la construcción de una ciudad dentro de otra: quería que fuera una novela muy abierta", ha precisado.

Dentro de este paisaje sitúa las expectativas vitales de una familia andaluza de origen humilde y su ascenso en un peldaño dentro del escalafón social, con el hilván narrativo de dos mujeres y una tercera presentida, pero sin abusar del cliché femenino, ha puntualizado.

Elena Medel obtuvo el Premio Francisco Umbral al Mejor del Libro del Año 2020 tras el fallo alcanzado el 4 de febrero pasado por un jurado presidido por María España Suárez, viuda de Umbral y del que formaron parte, entre otros, César Antonio Molina, Santos Sanz Villanueva, Juan Cruz, Fanny Rubio y Carlos Aganzo.