España será el país invitado de honor de 2022 del Teatro Mayor de Bogotá

Bogotá, 24 nov (EFE).- España será el país invitado de honor de la temporada de 2022 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo al que traerá una cartelera con diferentes expresiones artísticas, informa esa institución, un referente de la vida cultural de Bogotá.

Según el Teatro Mayor, España presentará "una selección de espectáculos que ofrecerán una mirada en profundidad de su creación contemporánea, destacándose la Ventana Vasca".

Entre los artistas confirmados figuran el bailaor flamenco Eduardo Guerrero, quien presentará su espectáculo "Sombra efímera II".

El flamenco también estará presente con la obra "¡Viva!" de la compañía Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza de 2017, "que hace una profunda reflexión sobre la identidad de género a través del baile".

La cartelera de 2022 tendrá una temporada de Música Antigua en la que destaca la participación del viologambista catalán Jordi Savall, cofundador de Le Concert des Nations, una de las orquestas de interpretación histórica más reconocidas de Europa.

En la Temporada de Música de Cámara participará por su parte el Trío Acento, compuesto por violín, viola y violonchelo, mientras que el cuarteto Sigma Project se presentará como parte de la Ventana Vasca.

Según el Teatro Mayor, este intercambio cultural, que incluye más artistas, será posible gracias al apoyo de diversas instituciones españolas, como el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura, del Instituto de Cultura Vasca (Etxepare Euskal Institutua), la AECID y la embajada de España en Colombia.

MÚSICA CLÁSICA Y TEATRO

La temporada de 2022 tendrá además el Foco Noruega en el cual participarán la agrupación Orkester Nord con el oratorio "El triunfo del tiempo y del desengaño", de Händel, y el Engegard Quartet con obras de Mozart, Hayden y Schubert.

Igualmente incluye a artistas como el tenor polaco Piotr Beczala, la compañía japonesa de danza butoh Sankai Juku, la pianista georgiana Khatia Buniatishvili y la orquesta de cámara londinense Academy of St. Martin in the Fields.

También se presentarán el tenor mexicano Ramón Vargas, la soprano argentina Verónica Cangemi y la mezzosoprano checa Magdalena Koená, quien estará junto a la Venice Baroque Orchestra.

La temporada de Grandes Conciertos contará con agrupaciones del Reino Unido, como la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por el violinista Joshua Bell; la Sinfonía Rotterdam, de Países Bajos, y la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Longueuil, de Canadá.

En la cartelera de ópera destaca la puesta en escena de "Las bodas de Fígaro", de Mozart, bajo la dirección musical del maestro austríaco Martin Haselböck y la dirección escénica de Pedro Salazar.

En la temporada de teatro, la escritora, dramaturga y actriz argentina Camila Sosa Villada, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela "Las malas", presentará la obra "Carnes Tolendas, retrato escénico de una travesti", agrega el Teatro Mayor.

También se estrenará "Amo y criado (donde hay agravios no hay celos)", de Francisco de Rojas Zorrilla, un clásico del teatro español, que será dirigido por Eduardo Vasco, en una coproducción del Teatro Mayor, Teatro Libre y el Festival del Teatro Clásicos en Alcalá (España).

En la temporada de 2022 habrá además, como en otros años, festivales de tango y de fado, añade la información.