Especialistas de cine y la convivencia con el miedo

Madrid, 3 nov (EFE).- “El trabajo de especialistas es convivir con el miedo, con las agujetas y con el dolor”, declara Ángel Plana, uno de los especialistas más reclamados en el audiovisual español de los últimos año, y es que esta profesión destaca por el riesgo, llegando a veces a rozar el límite de peligrosidad.

“Siempre se tiene miedo, pero eso es bueno, aunque no lo parezca. El miedo es esa sensación que nos nivela, que nos da serenidad y nos mantiene la cabeza fría. Si no sientes miedo es que algo no estás haciendo bien, ya que este es reflexivo, y nace de la preparación. Otra cosa diferente es el pánico, esto no podemos permitírnoslo. Cuando tenemos esta sensación no se razona y eso puede ser muy peligroso”, explica a EFE el especialista.

Plana ha prestado su cuerpo para que actores célebres de nuestro país, y de fuera de él librasen batallas, sobreviviesen a accidentes y cayeran de edificios prácticamente sin rasguños. En las heridas de guerra que conserva en su cuerpo se leen nombres de títulos emblemáticos de la televisión como “Médico de familia”, “Compañeros o “Hospital Central", entre otros.

“Los que escribían 'Hospital Central' se dieron cuenta de que nosotros podíamos ir más allá que su imaginación. Allí hacíamos de todo: explosiones en edificios, gente que peleaba, navajazos, pero sobre todo había muchos accidentes”, apunta Plana quien recuerda con alegría el capítulo 200 de esta serie en la que pudo lucirse al planear un inmenso accidente de tráfico.

“Teníamos atropellos donde había gente ardiendo, vuelcos de camiones, de autobuses y de coches. Había heridos por todos lados. Fue perfecto”, añade entre risas.

A pesar de que Plana (Madrid, 1963) comenzó su carrera en series de televisión poco a poco fue ampliando su campo e introduciéndose en el mundo cinematográfico participando así en cientos de películas entre la que destaca “Hobbs & Shaw”, el primer spin-off de la franquicia “Fast & Furious”.

“Trabajar en cine es exactamente igual que en televisión, la única diferencia para ellos es el presupuesto con el que cuentan, que a menor dinero obviamente tienen menos material y necesitan menos profesionales, pero para nosotros es exactamente lo mismo, igual de difícil y arriesgado”, aclara este profesional, que cuenta con dos escuelas en Madrid y Barcelona en las que se instruye a los alumnos en todas las técnicas y disciplinas para que luego ellos decidan su especialización.

Dentro de esta escuela, que lleva en pie desde 1997, nació “Valkirias Stunts”, el primer y único equipo de mujeres especialistas de Cine y Televisión en España del que forman parte Estefanía Martínez y Celia Dragón, y que surge con el objetivo de “dar visibilidad a las mujeres dentro de este sector, que ya de por sí es poco conocido”.

Los especialistas de cine deben ser capaces de hacer de todo, así que son multidisciplinares: saben pelear, montar a caballo, conducir al límite, conocen las artes marciales, hacen escalada e incluso aprenden a convertirse en una antorcha humana. “El entrenamiento diario es nuestro día a día. No podemos permitirnos parar porque necesitamos que nuestro cuerpo esté activo. Y ese es el verdadero trabajo del especialista, que es lo más duro”, explica Dragón.

Estos profesionales no le temen a nada, ni incluso a las nuevas tecnologías que hacen que los efectos especiales en cada película sean más espectaculares: “En realidad es una ventaja para nosotros, genera más trabajo -confiesa Plana-. Las películas que más croma tienen más especialistas necesitan, bien sea para colgarse de un arnés o hacer otra cosa. Los especialistas no son descartables”.

“Ahora hay más demanda, incluso estamos solicitados de parques temáticos de todo el mundo, desde nuestro propio país hasta los parques chinos. Hemos avanzado mucho”, asegura.

Sin embargo, a pesar de que el trabajo del especialista ha avanzado mucho a lo largo del tiempo y es aplaudido por la gente de dentro del sector cinematográfico, lamentan que no haya un premio para ellos por su labor: “Nunca habrá un Goya para nosotros”, apunta Martínez.

“Mucha gente se piensa que algo se ha hecho con ordenador, por ejemplo, los vuelcos de un coche, y o no. Dentro hay una persona que sale en su trabajo y sabe lo que hace. Entonces sí que falta un poquito de reconocimiento en ese aspecto, pero bueno, vamos paso a paso”, incide la integrante de “Valkirias Stunts”.

En todo caso, Plana añade que sí hay numerosos reconocimientos a la labor de estos profesionales, como los premios Taurus en Estados Unidos o los Proemetheus en Rusia, donde él mismo recibió la mayor parte de su formación. "Es triste que haya más reconocimiento fuera que en nuestro propio país”, zanja el especialista.

Silvia García Herráez