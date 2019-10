Las familias mexicanas de EE.UU. tienen sus dibujos animados en The Casagrandes

Los dibujos animados de Estados Unidos han popularizado a carismáticas familias en la pequeña pantalla, como la cómica "The Simpsons" o la prehistórica "The Flintstones". A ellas se sumarán ahora "The Casagrandes", la nueva serie de TV sobre un clan mexicano-estadounidense.

Coincidiendo con el mes de la herencia hispánica en EE.UU., a partir del próximo lunes los espectadores conocerán las aventuras de los Casagrandes, una familia multigeneracional que protagonizará la última serie animada de Nickelodeon.

El "spanglish", la comida de las abuelas y sus chanclas para los enfados, la unión con los tíos y primos, las largas y animadas cenas... Muchos de los elementos que definen la vida de las familias latinas estarán presentes en esta ficción de dibujos animados, pensada para los más pequeños pero con guiños a los adultos.

"Yo no crecí con una serie así y ahora quienes la vean podrán ver a una familia con la que se sientan identificados", explicó a Efe la actriz Izabella Alvarez, quien pone voz a Ronnie Anne, la intrépida protagonista de "The Casagrandes".

El público ya conocía a Ronnie Anne, pues apareció anteriormente en varios episodios de "The Loud House", pero su energía y la personalidad de su familia llevaron a Nickelodeon a crear una serie sobre ella, tal y como recordó su director-supervisor, Miguel Puga.

"Querían hacer algo para la audiencia latina y me preguntaron si les podía ayudar, así que les di una larga lista de notas sobre cómo me críe en el este de Los Ángeles y recordé cómo viví en una familia multigeneracional. Entonces dijeron:'¡Vamos a hacerlo!'", aseguró a Efe.

Entre esas notas estaba el "spanglish", la combinación del español y el inglés hablada con total naturalidad en casa: "¿What happens, mi amor?", "¡Good morning, abuela!", dicen sus personajes.

"Desde el principio tratamos de plasmar eso, no queríamos hacerlo como en "Dora the Explorer" -donde las palabras en español se pronuncian separadas del resto-, intentamos que fuera algo natural", razonó Puga.

La naturalidad con la que se habla "spanglish" en muchas familias latinas que viven en EE.UU. es algo habitual, tal y como confirmó Carlos Alazraqui, la voz del Tío Carlos en "The Casagrandes".

"Existió en mi vida: mi madre es de Argentina y me decía 'Carlos, you can go pero now'. Era algo que fluía naturalmente", recordó.

El personaje de la abuela, dispuesta a dar amor y a cuidar a su gran familia, será otro de los detalles que la serie mostrará.

"Ese personaje está basado en mi madre y en mi abuelita. Siempre hay comida en la mesa, pone música, tiene todo limpio... Y a veces lanzaba la chancla cuando había un enfado", detalló Puga.

"La chancla es algo universal", sostuvo.

Con "The Casagrandes", el mundo de la animación estadounidense suma con más diversidad para que todas las familias mexicanas y latinas en EE.UU. se vean reflejadas en la pequeña pantalla.