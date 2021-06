La "Feria del Libro Único" de Barcelona reivindicará los títulos "de fondo"

Barcelona, 2 jun (EFE).- Las editoriales Adesiara, Anagrama, Arcàdia, Blackie Books, Comanegra, Edicions de 1984, Edicions de la Ela Geminada, L'Altra Editorial, Libros del Zorro Rojo, Males Herbes y Minúscula participarán el día 12 en Barcelona en la "Feria del Libro Único", un festival inédito en España para reivindicar "el libro de fondo".

Impulsada por Comanegra, la feria nace con el objetivo de "poner por delante el libro de fondo y olvidarnos por un día de la dictadura de la novedad", en palabras del editor Joan Sala, quien este miércoles ha presentado la iniciativa junto a la directora ejecutiva de la editorial, Alba Cayón, y el director editorial, Jordi Puig.

La idea empezó a tomar forma hace dos años cuando el equipo de Comanegra volvía de la feria Liberisliber de Besalú (Girona) y en el trayecto en coche hasta Barcelona pensaron que era necesario que diferentes editoriales pudieran "dinamizar" sus libros de fondo, títulos que consideraran de calidad, pero que en su día no tuvieron un gran número de lectores.

Por la pandemia, no se pudo celebrar el año pasado, pero el próximo día 12, onomástica de San Onofre, patrón de los anacoretas, en la Fábrica Lehmann, donde tiene la sede Comanegra, se organizará la feria, entre las 11 de la mañana y las 20.30 horas, con once presentaciones de libros -que no se desvelarán hasta ese día- y que no serán al uso.

Los editores defenderán de una "manera original" estos títulos, con una actividad que durará unos treinta minutos y que tanto podrán ser en forma de concierto, como mediante piezas teatrales, juegos o performances.

La única condición que se ha puesto a las editoriales que participarán es que los libros tengan una antigüedad mínima de dos años.

A pesar de no querer desvelar mucho más, los editores presentes en el acto de hoy han deslizado que el más antiguo de los volúmenes es de hace unos diez años y los más novedosos tienen dos, de diferentes géneros e idiomas, puesto que los habrá en catalán, mayoritariamente, y en castellano.

Se trata sólo del inicio del proyecto, puesto que, posteriormente, y gracias a la distribuidora Les Punxes, se ofrecerán unos paquetes especiales a unas ochenta librerías de toda Cataluña para que puedan recuperar estos libros de fondo y venderlos en sus establecimientos.

Para Sala, se trata del "disparo de salida" para que estos libros "únicos" sean protagonistas durante unos meses en las librerías, en mesas especiales preparadas para la ocasión.

Además, la intención es que la feria crezca en el futuro, que se amplíe el número de participantes y que incluso ocupe un espacio más amplio que el patio de la Fábrica Lehmann, aunque "siempre manteniendo la filosofía del libro único".

Los artífices de la idea han reconocido que, aunque empezaron a hablar sobre la cuestión hace dos años, la pandemia les reafirmó puesto que un 75% de las ventas de internet de Comanegra fueron de libros de fondo y no de novedades.

Asimismo, no han obviado que en Tokio (Japón) existe una librería, la Morioka Shoten, en la que se vende un título único cada semana, lo que también les estimuló a acabar de dar forma a la Feria del Libro Único. EFE

