El filósofo italiano Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023

El profesor, ensayista y filósofo italiano Nuccio Ordine (Diamante, 1958) ha sido nombrado Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023, en el fallo del jurado que ha tenido lugar esta mañana en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. El premio se concede a “la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones”, señala la Fundación en su web.

El jurado ha reconocido a Ordine “por su defensa de las Humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal”, y le ha destacado por establecer “un diálogo con la sociedad contemporánea para transmitir, en especial a los más jóvenes, que la importancia del saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje”.

“La utilidad de la educación se ha de entender en términos de pasión por la búsqueda del conocimiento y de lo mejor de cada persona, sin circunscribirse a un interés económico”, ha continuado el jurado. “Su trabajo académico, centrado en figuras relevantes del Renacimiento, destaca la necesidad de recuperar la riqueza del Humanismo para las nuevas generaciones”.

El filósofo es profesor de Literatura Italiana en la Universidad de Calabria y profesor visitante de centros como Yale, Paris IV-Sorbonne, el CESR de Tours, el IEA de París, el Warburg Institute o el Max Planck de Berlín. Es especialista en estudios del Renacimiento y difusor de la obra de Giordano Bruno, pensador renacentista que protagoniza gran parte de sus publicaciones.

El estudioso también es miembro del Harvard University Center for for Italian Renaissance Studies, de la Fundación Alexander von Humboldt y del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias, tal y como señala la editorial Acantilado, que ha publicado en español diversas obras del autor como La utilidad de lo inútil (2013) —una de sus más destacadas—, Clásicos para la vida (2017), Tres coronas para un rey (2022) o Los hombres no son islas (2022), que forman parte de las más distinguidas de su repertorio.

Al premio han optado un total de 45 candidaturas de 16 nacionalidades. El Princesa de Comunicación y Humanidades es el segundo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias, que cumple ahora su XLIII edición. Los Princesa de Asturias están destinados, según su Reglamento, a galardonar “la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional”.