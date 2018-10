Una fuga sin gloria para Ben Stiller en Cannes

Cuando cae el sol y el Mipcom cierra sus puertas, los participantes se deciden entre disfrutar de un rosado frente al mar o de una proyección exclusiva, como "Escape at Dannemora", la serie dirigida por Ben Stiller con un reparto de lujo pero que apenas logró arrancar el aplauso del público.

Benicio del Toro, Patricia Arquette y Paul Dano encabezan el elenco de la nueva gran producción de Showtime, cuyo presidente, David Nevins ,antes de iniciar la proyección este lunes, la introdujo asegurando que "hoy, solo la televisión da la libertad de hacer proyectos así".

Sin embargo, algunos espectadores no dudaron en levantarse y abandonar el auditorio mientras se proyectaba el primer capítulo, de una hora de duración, en el que se ponen las cartas sobre la mesa para este drama, inspirado en la surrealista fuga de dos presos de una prisión del estado de Nueva York en 2015.

Del Toro interpreta a Richard Matt, Dano se mete en la piel de David Sweat y Arquette en la de Tilly Mitchell, una trabajadora del correccional casada que mantenía una relación sexual con ellos, mientras que Bonnie Hunt es la Inspectora General del Estado y Catherine Leahy Scott, quien llevó la investigación.

Desde el primer minuto se aprecia una influencia setentera del cine de acción en las cuidadas imágenes, que Stiller reconoció más tarde durante una sesión de preguntas y respuestas que es un homenaje a las películas con que creció, como "Dog Day Afternoon", clásico protagonizado por Al Pacino.

Stiller, conocido por sus papeles cómicos en "Los padres de ella", "Algo pasa con Mary" y otras dirigidas por él mismo, como "Zoolander", ha dedicado dos años de su vida a este proyecto, en el que se inmiscuyó prácticamente dos meses después de la fuga, cuando los hombres ya habían sido cazados y, en el caso de Matt, muerto.

El equipo pasó casi un año estudiando y dando forma al proyecto e incluso encontró a Sweat y a Leahy Scott, cuya investigación acabó siendo el hilo conductor de "Escape at Dannemora".

"La inspectora tiene una gran sentido del humor con su trabajo y sentimos que esa relación era muy importante y que sería interesante ver la serie a través de su investigación, que es lo que sirvió de material" para la misma, contó Stiller al cierre de la primera jornada del Mipcom, que se celebra en Cannes hasta este jueves.

De ahí que ficharan a Hunt, actriz conocida por sus divertidos papeles en "Beethoven", "Jumanji", y otras comedias familiares de los años 90.

La dificultad de esta narración, en la que Stiller trató de centrarse en las relaciones y la personalidad de cada individuo reflejando el particular ecosistema de la cárcel, fue saber qué parte de la que contaban los implicados era verdad.

Tanto es así que el guión inicial con el que atrajeron a Stiller se construyó sobre la base de especulaciones, como qué lleva a una funcionaria de prisiones a enrollarse con dos asesinos. Él insistió en que quería una historia lo más cercana de la realidad.

Según la inspectora, el personaje que interpreta Arquette era en realidad "malévolo" y, en un momento durante la preparación de la fuga, la mujer se planteó incluso asesinar a su marido.

Dano ("There will be blood", "Youth") se mete en la cabeza de Sweat, con quien se entrevistó en varias ocasiones, y consigue "reflejar esa sensibilidad interna que Sweat siente por sí mismo. Un tipo que mató a un oficial de policía pero sentía que no tenía que estar ahí", apuntó Stiller.

La elegante presencia de Benicio Del Toro, al que el director tardó "varias reuniones" en convencer, remata el reparto de una serie que muchos de los asistentes recibieron con escepticismo y comentarios como: "otra serie de prisiones" (lo primero que Stiller quería evitar, según reconoció) o "Si no fuera por el reparto, no la vería".

Los aplausos no se prolongaron y la sala se vació rápidamente para retomar la búsqueda del rosado perdido.