"Gaza mon amour", una historia de humanidad y esperanza para la Franja

Madrid, 4 jun (EFE).- “Cuando la gente ve Gaza en las noticias tratan de apartar la dimensión humana de lo que está pasando allí”, un motivo por el que los hermanos Nasser hacen de su segunda película “Gaza mon Amour” una reivindicación de esta humanidad, a través de una historia de amor que huye de “los clichés y el victimismo”.

“El mundo ve Palestina e intenta apartar la faceta humana, solo saben que de Gaza salen misiles de Hamás. No saben nada de los niños, ni de las familias, y cuando planteamos que hay una historia de amor la gente se sorprende. Claro que hay amor en Gaza, incluso gente que se enamora e intenta cambiar el curso de sus vidas”, explican a Efe en una entrevista los directores palestinos Tarzan y Arab Nasser.

Tras ser seleccionada por Palestina para representar al país en los premios Óscar como “Mejor película internacional”, recibir la “Espiga de Plata” y el premio a “Mejor guion” en el festival Seminci de Valladolid y ser presentada en la Sección Oficial del festival de Cine de Toronto, el filme “Gaza mon amour” llega a los cines este 4 de junio (Karma Films).

“Lo que hemos hecho en esta película es intentar usar la ternura de una historia cotidiana para hacer llegar al espectador la vida en Gaza, lejos de los clichés y del victimismo. Porque sí, los habitantes de Gaza son víctimas, pero no queremos mendigar la empatía del espectador, sino hablar del amor dentro de un ambiente muy complejo”, remarcan.

Un pescador de la franja de Gaza encuentra en sus redes una estatua antigua del Dios Apolo. Un hecho que, además de convertirse en una noticia que dio la vuelta al mundo en 2014, sirve como hilo conductor del segundo largometraje de los hermanos Nasser, que tras eclosionar en el panorama cinematográfico con “Degradé”(2015) presentan una historia “esencialmente humana” en “Gaza mon Amour”.

“Nosotros planteamos a través de esta historia un viaje en el que mostrar al espectador cómo se vive en Gaza, porque el protagonista no es la estatua, es el ser humano”, apuntan haciendo referencia a su protagonista Issa (Salim Daw), un pescador de sesenta años que se enamora de Siham (Hiam Abass), que trabaja como costurera en el mercado local.

Los directores explican que decidieron incluir la historia de la estatua “porque quizá el mundo necesite un suceso tan impactante como ese para posar su atención y poder reparar en la faceta más humana de las cosas”, apuntan conscientes de que es difícil abordar este registro en una zona como Gaza. “Cuando la gente ve el sector de Gaza en las noticias tratan de apartar la dimensión humana de lo que está pasando allí”.

“Las personas de las que hablamos en la película habían vivido tres guerras hasta el momento de rodar el filme, que ahora sale en cines después de la cuarta”, dicen sobre la cinta que, aunque sucede con el asedio de Gaza como trasfondo, huye del conflicto bélico para centrarse en historias humanas, desde algunas situaciones que evocan tintes de comedia.

Procedentes de Gaza y conocedores de la realidad que cuentan, saben que “cuando vives cuatro guerras la realidad no es tan tierna”, pero son conscientes de la necesidad del humor. “Los habitantes de Gaza aprenden a vivir con el sarcasmo, una herramienta a la que el hombre recurre para huir del sufrimiento, y más aún tras dieciséis años de asedio”.

Melancolía, en ocasiones comicidad y ternura conforman un filme que “no tiene un único mensaje”, sino que en pequeñas pinceladas desglosa la historia de sus personajes en un clima convulso, mostrando como telón de fondo el conflicto bélico a través de discursos de Hamás, o personajes que viven la emigración hacia Europa en busca de un futuro de salvación.

“El espectador es libre, no hay un único mensaje y no buscamos una perspectiva cerrada. Si alguien quiere profundizar en la historia llegará a muchos detalles, y si no, va a disfrutar de una historia de amor, porque nosotros no vendemos clichés”, matizan sobre la cinta, que inciden cuenta “la historia de una persona que ama, odia, y siente como cualquier otro hombre en otra parte del mundo”.

A través de esta historia de amor enmarcada en un entorno complejo, reivindican la humanidad y la falta de ésta al mirar hacia conflictos como el de la región de Gaza. “¿se merecen estas personas vivir cuatro guerras en tan solo dieciséis años?¿no tienen derecho a poder llevar una vida normal?”, cuestiona el dúo de palestinos, invitando a cada espectador a obtener sus propias conclusiones.

Por María Muñoz Rivera