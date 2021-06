Jay Wheeler quiere ser recordado como un "buen ser humano"

Santo Domingo, 14 jun (EFE).- El cantante puertorriqueño de música urbana Jay Wheeler expresó este lunes su deseo de que cuando abandone los escenarios se le recuerde no solo porque era un "buen artista", sino porque era un "buen ser humano".

"Quiero que me recuerden como el 'chamaquito' (niño) que logró su sueño; a veces la gente ve a los artistas como superhéroes, que no somos humanos", dijo Wheeler en respuesta a una pregunta de Efe durante una rueda de prensa en Santo Domingo.

El intérprete dijo que su música es "muy romántica", que trata de dar lo mejor de si adonde quiera que va en cuanto a su "actitud" y a su "vibra".

"Yo quiero que se lleven de mi esa parte, quiero que digan: ok, Jay cantaba muy bien, pero su persona fue lo que lo llevó al lugar donde está y que la gente diga yo quiero aprender eso de él",

Wheeler es uno de los artistas internacionales que actuarán en la gala de los Premios Soberano, la principal premiación del arte, cultura y espectáculos que se realiza en República Dominicana.

"Me sorprendió cuando me invitaron a los premios, todo va bien rápido, todo lo que venga lo he recibido como bendiciones; me siento afortunado de las bendiciones de papa Dios, estoy consciente de que hay tanto talento en todas partes", expuso.

Tiene unos minutos de acción en la película "Flow calle" junto a otros artistas del género urbano y que aún no se encuentra en los cines.

"Me gustan las cámaras, me sentí muy bien rodando, es una faceta muy diferente a lo que hago y mis fan están esperando por verme en la película", dijo.

Wheeler, quien se dio a conocer con el tema "La curiosidad", dijo que le gustaría grabar con el dominicano "El Alfa".

Dijo sentirse un "afortunado", pues desde sus inicios tuvo el apoyo de "los grandes" del género como su compatriota Daddy Yankee, quien le apoyó "mucho antes" de que ya fuera conocido en Puerto Rico.

"Agradecido también de Arcángel que es mi ídolo y me dio la oportunidad de grabar con él. Le escuchaba desde niño y jamás pensé que grabaría un tema con él. Tengo muchos temas guardados, por ahí hay música en inglés también", afirmó.

En cuanto a su más reciente colaboración, "Otro fili" con el colombiano J Balvin, Wheeler dijo que se sintió "muy nervioso" cuando este le llamó para que le compusiera un tema y "gracias a Dios" a él le encantó desde que lo escuchó.

"Me gustaría hacer una colaboración con (el canadiense) Drake y (el estadounidense) Post Malone; me gusta mucho la música de ellos", reveló el artista puertorriqueño de 27 años.