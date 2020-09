Johnny Depp apadrina en San Sebastián un documental sobre el líder de Pogues

San Sebastián, 20 sep (EFE).- Johnny Depp ha apadrinado hoy en el Festival de San Sebastián la presentación del documental "Crock of gold", dirigido por Julien Temple, sobre el líder de The Pogues Shane MacGowan, al que ha definido como "un tipo único" y "uno de los grandes poetas de todos los tiempos".

Depp, en calidad de productor, y Temple (director también de "The filth and the fury" sobre los Sex Pistols) llegaron a la rueda de prensa con 45 minutos de retraso y dejaron clara su fascinación por McGowan, por su música, su sentido del humor y su irreverencia.

La película, que compite en la sección oficial, es un retrato del músico irlandés desde su infancia en una granja, donde creció a caballo entre la naturaleza y la vida salvaje y las tabernas, hasta que emigró a Londres y conoció a los Sex Pistols, lo que cambió su vida.

A comienzos de la década de los 80 MacGowan fundó The Pogues combinando la música folclórica que había escuchado en su infancia con el punk que emergía en esos años en la escena londinense. Se hicieron tan célebres por sus canciones como por las borracheras que se agarraban en el escenario y las broncas que se montaban en sus conciertos.

Excesos que le han pasado factura a MacGowan que a sus 62 años tiene serios problemas de salud pero no ha perdido su sentido del humor, según el documental que también lo muestra a través de los testimonios de sus amigos más cercanos y familiares, combinados con imágenes de archivo y animaciones.

"La primeras vez que lo oí supongo que sentí lo que cualquiera que oiga su voz y sus letras por primera vez; te golpea, ese sonido punk rock, la rabia pero también la melancolía y esas melodías geniales", ha recordado hoy Depp, que mantiene con MacGowan una amistad de más de tres décadas.

El actor que ha sido Jack Sparrow o Eduardo Manostijeras llegó anoche al hotel María Cristina de San Sebastián sin la clásica imagen de los "fans" pidiendo autógrafos, debido a las medidas de seguridad impuestas por el coronavirus, aunque sí posó para los fotógrafos, con gorra y una mascarilla que se quitó.