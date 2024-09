La jueza rechaza como prueba los whatsapps que Nacho Cano presentó como un chantaje por considerarlos “irrelevantes”

La jueza que investiga si Nacho Cano mantuvo a veinte becarios de manera irregular en su musical Malinche ha desestimado los mensajes con los que el productor musical denunció haber sufrido “chantaje” hace dos semanas. Según ha revelado El Mundo y ha confirmado este periódico con la defensa, la magistrada los ha considerado “irrelevantes e innecesarios”.

En los WhatsApp, Guadalupe Ochoa Flores, la becaria del espectáculo que demandó al exmiembro de Mecano por vulnerar los derechos de los trabajadores; pedía un pago de 6.000 euros, una carta de recomendación y la estancia en un hotel para evitar que “procediera legalmente”. La bailarina explicaba que había había hablado con su letrado por su situación en la obra y que podría demandarle por “negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad en el hostal, entre otras cosas”.

Los mensajes fueron presuntamente enviados el 22 de diciembre de 2023, antes de presentar la denuncia. “Llegando a este acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen”, escribió la becaria, “me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mi. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona”.

Los abogados de Nacho Cano entregaron los whatsapp a la jueza a mitad de mes y, días después, interpusieron una denuncia por “amenazas condicionales” y revelación de secretos a Guadalupe Ochoa Flores. En el escrito, el representante legal del productor consideraba que la bailarina “trató de chantajear” a el miembro de Mecano “para que atendiera a sus peticiones o de lo contrario iba a salir muy perjudicado tanto él como el resto de sus 17 becarios mexicanos”.

En cualquier caso, la denuncia ha sido desestimada, por lo que la investigación continúa su curso para esclarecer si el músico trajo a becarios camuflados como turistas para su musical Malinche.