La Justicia confirma el archivo de 'la rueda' de la SGAE sobre el fraude en derechos de autor

La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa que investigó durante ocho años si en la SGAE hubo un sistema fraudulento, bautizado como 'la rueda', para cobrar millones de euros en derechos de autor por canciones emitidas en televisión de madrugada. La Sala de lo Penal, según ha podido comprobar elDiario.es, ha rechazado el recurso que presentó la Organización Profesional de Editores Musicales (OPEM), una de las acusaciones populares, y confirma el sobreseimiento del caso. Diversas causas instruidas por la Audiencia Nacional en los últimos años en torno a la gestión de la SGAE han terminado en el archivo o en una sentencia absolutoria, como el caso de los exdirectivos que llegaron a estar imputados por el presunto desvío de fondos de la entidad.

El caso de 'la rueda' estalló en junio de 2017 con la detención de 18 personas vinculadas a la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE). Una operación policial dirigida por la Audiencia Nacional que investigaba a autores, editoriales y cadenas de televisión públicas y privadas por, supuestamente, crear un sistema para emitir de madrugada canciones modificadas “levemente” y generar derechos de autor de forma irregular. El peso de estos beneficios nocturnos, antes de las limitaciones legales y de la propia SGAE, llegó a alcanzar el 50% de los ingresos de toda la parilla.

El caso pasó ocho años en fase de instrucción en el juzgado de Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, con una nómina de imputados que incluía a José Miguel Fernández Sastrón, en ese momento presidente de la SGAE y los compositores y productores Fernando Bermúdez, Rafael Tena y Manuel Carrasco Tubio, así como una decena de televisiones bajo la lupa del magistrado: algunas públicas como RTVE, Telemadrid o EITB y otras privadas como Atresmedia o Mediaset. Algunos pagaron fianzas de hasta 100.000 euros para evitar la prisión provisional.

La Fiscalía pasó de impulsar la denuncia que desencadenó el caso a pedir su archivo a mediados de este año, algo que hizo el juez Moreno en los últimos días del pasado mes de abril. “No existen indicios suficientes que acrediten que los investigados han incurrido en las conductas constitutivas de los delitos penales que le son imputados”, dijo en su auto el instructor del caso. Unas pocas semanas después confirmó su propia decisión, quedando el caso en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Este organismo, según ha sabido elDiario.es, ha confirmado el archivo, rechazando el recurso de OPEM que a su vez apoyó la propia SGAE, solicitando que el caso fuera reabierto y que los imputados fueran procesados y enviados a juicio. El juez, dice la Sala, “ha cumplido fielmente con la legalidad establecida” y no hay indicios suficientes para llevar a los casi 20 acusados a juicio por el sistema de 'la rueda' que, zanja la Audiencia Nacional, no era delictivo.

Posible recurso ante el Supremo

En su recurso apoyado por la SGAE, la Organización de Editores explicaba que, en su opinión, los acusados deberían haber sido enviados al banquillo y juzgados, no exonerados. Existió, alegaban, una “evidente alteración del mercado” y un “trato de favor evidente”. Las obras musicales, alegaba esta acusación, se emitían en la franja nocturna cediendo sus derechos a la televisión “bajo el subterfugio de un contrato de edición que no responde a su finalidad”, ya que se emitían “a coste cero” o “llave en mano”. Se generaban, dice, unos “derechos económicos desproporcionados” en comparación con otras canciones que no estaban en esa operativa.

El recurso apuntaba, incluso, a un delito de corrupción entre particulares al entender que ese flujo de dinero podía ser considerado una “dádiva”, algo que rechazan de plano tanto la Fiscalía como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “No puede ser equiparado”, explican los jueces, al concepto penal de dádiva que suele incluir un regalo material o económico a alguien a cambio de algo. En este caso, además, el dinero circulaba entre empresas y no entre personas. El archivo de la causa todavía puede ser recurrido ante una instancia más: la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La Fiscalía apoyó el sobreseimiento del caso, reconociendo que “un número significativo de obras fueron emitidas sin que estuvieran aún registradas en la SGAE” pero sin que haya “datos objetivos” que “permitan sostener” la existencia de un entramado corrupto e irregular en torno a estos pagos y derechos.

Hace tres años otra de las causas penales abiertas en torno a la SGAE y su gestión acabó en una sentencia absolutoria. Fue el caso que sentó en el banquillo a Eduardo 'Teddy' Bautista y otros nueve acusados de desviar fondos de la entidad, con la Fiscalía Anticorrupción pidiendo condenas de hasta doce años y medio de prisión en los supuestos más graves. Todas las contrataciones cuestionadas en el juicio, dijo entonces la Audiencia Nacional, “fueron conocidas, adoptadas y aprobadas por los órganos de dirección de ambas sociedades, con previo y pleno conocimiento de las condiciones de contratación, con la aprobación presupuestaria anual a cargo de los presupuestos de la SGAE, quien era la última beneficiaria de los productos contratados”.