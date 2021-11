Kaitlyn Dever: "’Dopesick’ es una historia desgarradora y trágica"

Madrid, 11 nov (EFE).- Estados Unidos está sumida en una crisis de opiáceos que desde 1999 ha costado la vida a al menos 400.000 personas. El uso y el abuso de estos medicamentos es el centro de "Dopesick: Historia de una adicción", la nueva serie de Disney + protagonizada por Kaitlyn Dever, que reconoce que "no es una historia fácil".

"Es una historia desgarradora, trágica, dan ganas de gritar de rabia cuando la ves -señala a EFE en una entrevista-. No sabía mucho sobre la crisis de los opioides, sabía que existía, pero no conocía Purdue Pharma y cómo comenzó todo, la verdad que es horrible y merece que todo esto sea contado. Por eso me uní al proyecto", declara la joven actriz (Phoenix, Arizona, 1996) sobre la serie que se estrena mañana.

Protagonizada por Dever, Michael Keaton y Peter Sarsgaard, entre otros, este drama de ocho episodios basados en hechos reales narra cómo una compañía farmacéutica, Purdue Pharma, desencadenó la peor epidemia de drogas en la historia de Estados Unidos.

A lo largo de la ficción, la trama trasladará al espectador al epicentro de la lucha contra la adicción a los opioides en Estados Unidos, desde las salas de juntas de las grandes compañías farmacéuticas, a una castigada comunidad minera de Virginia, pasando también por los despachos de la DEA.

En esa pequeña comunidad de Virginia es donde se encuentra el personaje de Dever, Betsy Mallum, una joven minera que sufre un accidente laboral, lo que la lleva a recurrir al OxyContin para recuperarse y eliminar el dolor.

El prolongado uso de este medicamento le hacer caer en una adicción. Su personaje no se basa en una persona real concreta, sino que representa a varios de los afectados por la ingesta de esta medicina.

"La historia de Betsy es muy interesante, es un personaje lleno de luz al que le pasa una cosa trágica. Es un personaje ficticio, pero representa a un grupo de personas, esto es lo que hizo que el papel tuviera una responsabilidad mayor y me tenía que asegurar de hacerlo bien", declara.

Asimismo, detalla que se siente orgullosa de poder contar esta "importante e impactante" historia - "necesitamos contar estas historias de una manera honesta y fundamentada, y no endulzar nada, es un homenaje a todas esas personas y familias que tanto han pasado y que han perdido a sus seres queridos"-, y espera que a través de ella y de su personaje la gente "empatice a la par que abra los ojos contra la industria farmacéutica".

Sobre su personaje, la actriz recalca que "Betsy es completamente diferente a mi, pero me encanta que sea una mujer tan fuerte, lo cual me resulta inspirador. Lo que me fascina de ella es su capacidad de seguir adelante, cuando crees que no va a poder continuar, lucha por vivir; con eso es con lo que me sentí más identificada".

Esta miniserie basada en hecho reales está creada y escrita por Danny Strong, quien se ha inspirado en el libro homónimo que publicó sobre el tema Beth Macy, considerado un bestseller en la lista del New York Times.

A la hora de preparase el papel, la actriz se apoyó en el libro de no ficción escrito por Macy, así como del guion que "tan bien escrito estaba" de Strong. También buceaba en internet de vez en cuando, pero encontraba poca información respecto al tema.

Asimismo, para construir mejor su personaje, Dever contó con la ayuda de una persona que había vivido esa adicción y la guió durante el tiempo que duró el rodaje: "Hablé con una persona de producción que me contó su historia con el OxyContin, fue muy amable y me ayudó mucho porque lo que le pasó a él era muy parecido a lo de mi personaje".

"Se abrió conmigo y me contaba cómo la droga realmente afecta a tu cerebro, pero también a tu vida, a la hora de tomar ciertas decisiones, interactuar con tu familia o amigos", detalla.

"Dopesick" llega al canal en el día de Disney + Day, fecha que conmemora el segundo año de la plataforma y que contará con otros estrenos como el corto basado en la cinta de "Luca", "Ciao Alberto", "Olaf presenta" o la cinta "Por fin solo en casa".

Silvia García Herráez