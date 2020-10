Alba Cid gana el Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’ 2020

El jurado del Premio Nacional de Poesía ha propuesto a Alba Cid para ser galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’, correspondiente a 2020, por su obra Atlas. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

Olga Novo gana el Premio Nacional de Poesía 2020

Saber más

El jurado ha elegido esta obra “por constituir una reflexión sobre cómo la literatura elabora mapas de la realidad y sobre el valor moral que puede tener la literatura como problematización del mundo”.

"Es poesía tanto del conocimiento como de la emoción, y presenta una nueva cartografía en la que se funden el mapa del cuerpo con el del planeta, la memoria y el enigma”. A su vez, también ha destacado que es una obra “escrita con la lógica del asombro y llena de referencias culturales que se contemplan desde una mirada excéntrica que fermenta en rebeldía”.

Alba Cid es poeta e investigadora en poesía contemporánea. Ha participado en volúmenes como Poética da casa (2006) y en la antología de Apiario No seu despregar (2016). Publica textos de creación y reseñas en revistas como Grial, Luzes, Tempos Novos y Dorna, y es colaboradora de Radio Galega. Sus poemas han sido traducidos al castellano, griego, inglés y portugués, y han aparecido en Oculta Lit, The Offing e Poem-a-Day, una serie web de la Academy of American Poets. Actualmente está a cargo del Centro John Rutherford de Estudios Gallegos de la Universidad de Oxford.