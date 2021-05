María Moreno: "Me encanta perder los papeles en el escenario"

Madrid, 5 may (EFE).- La bailaora María Moreno llega este jueves al Teatro Real de Madrid dispuesta a ofrecer su mejor versión, a dar todo lo que lleva dentro con el espectáculo "Yo bailo", un recital de flamenco con alegrías, tarantos y soleares, ya que -dice- "me encanta perder los papeles en el escenario".

Camaleónica y con una inagotable multiplicidad de formas, María Moreno (Cádiz, 1986) desde hace años ilumina la escena con un flamenco reinterpretado. "Intento plasmar mi personalidad y hacerlo muy verdadero", explica este miércoles en una charla con EFE.

Cuando baila no piensa, se deja llevar por el sentimiento. "Si pienso vamos mal, me vuelvo incoherente y no doy una", dice entre risas esta gaditana a quien le encanta "perder los papeles en el escenario".

Sobre las tablas se olvida de su timidez, "me lanzo con mi historia, no tengo filtro, me siento poderosa, sale un yo que en mi vida personal no existe", añade.

"Trabajo el flamenco desde sus raíces pero con una mirada actual", dice esta gaditana quien asegura que hoy no se siente el flamenco como hace 60 años, "la vida ha cambiado, la bailaora tiene otro tipo de vida, otra formación y, lógicamente, eso se nota en el baile".

María Moreno no es una desconocida, llega a este templo madrileño tras cosechar en grandes plazas del flamenco aplausos y reconocidos premios como artista revelación del Festival de Jerez 2017 por "Alas del recuerdo" o el Giraldillo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018.

"Tras este agónico año, bailar en el Teatro Real me resulta especial, me hace ilusión", cuenta Moreno, al tiempo que se lamenta de la situación tan difícil que vive el flamenco. "Han sido meses fatídicos, hay compañeros con una situación muy lamentable, pero no me quejo, me han pasado cosas buenas de trabajo".

Entre ellas, dice, bailar por primera vez en el Teatro Real, llevarse a casa un nuevo Giraldillo al Momento Mágico por el arranque de su soleá en el espectáculo "More (no) More" en la Bienal de Sevilla, además de presentar el libro "Yo bailo" junto a la fotógrafa granadina Susana Girón, obra que mezcla flamenco, fotografía, texto e imagen.

La formación de María Moreno comenzó en el conservatorio de Cádiz. Luego se ha ido enriqueciendo junto a artistas como Eva Yerbabuena. Andrés Marín o Rafael Riqueni, además de trabajar en tablaos fortaleciendo su baile y haciéndolo más grande.

Soy inquieta, me gusta rodearme no solo de flamencos, sino de artistas de otros géneros, se aprende mucho", dice María Moreno que a la hora de bailar se inspiran en muchas cosas, desde el mar a una fotografía bonita pasando por una persona, un sentimiento o una historia.

Es obligado reseñar que aesta joven flamenca le llama la atención la moda y ha querido dar un aire nuevo al vestir y ha recurrido a Palomo Spain para que le confeccione el vestuario de su último espectáculo.

"Ha sido un disfrute total, el resultado es muy yo", añade la bailaora, quien dice que "el diseñador ha sido muy generoso, ha sabido dejar a un lado su creatividad para conseguir prendas fabulosas con las que puedo bailar y no frenan el movimiento".

"Mi estilo es como un viaje entre la raíz y mi personalidad", cuenta esta bailaora que sueña con "seguir siendo feliz".

Carmen Martín