'Modelos con ciática' no se queda en las risas y genera un proyecto escolar

La cultura de Internet se empeña en ilustrar a diario el famoso efecto mariposa, generando historias que viajan entre las redes y la calle, conectando entre sí sucesos nacidos para no tener nada que ver entre sí. Solo así se explica que un incidente automovilístico sucedido en Huelva en julio de 2020 diera lugar a una cuenta humorística en Twitter e Instagram que un año más tarde ha terminado inspirando una exposición con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un Instituto de Cabezón de la Sal, en Cantabria.

Laura, que prefiere mantener una posición discreta y no dar demasiados datos sobre su identidad, vivió una situación desagradable el año pasado. Se disponía a montarse en su coche, aparcado en la calle, cuando se encontró con algo inesperado. "Estaba cabreada porque me habían dado un golpe en el coche y no habían dejado ninguna nota", comentaba en una entrevista. Con la comprensible frustración, se fue a casa y, para tratar de desahogarse, se puso a divagar en internet. Y ahí se le ocurrió crear una cuenta en Twitter. Así nacía Modelos con ciática.

Hoy me he levantao fatal. pic.twitter.com/mtxbBeTF2E — Modelos Con Ciática (@MCiatica) 2 de julio de 2020

Lo petó automáticamente. Casi 20.000 seguidores en una semana. Laura publicaba cuatro o cinco contenidos diarios. El aleteo de la mariposa ya había comenzado. La viralidad generó atención mediática y aclaraba en casi todas las entrevistas los principios fundamentales de su experimento: que ella no se dedica profesionalmente ni a la moda ni al marketing digital y que su intención era hacer humor blanco. "Intento que sea humor fino y que no ofenda a nadie, ni a la modelo ni al fotógrafo", dijo.

Laura ha seguido alimentando su criatura digital en Twitter (con casi 70.000 seguidores) e Instagram (con casi 30.000) durante todo este año. Confiesa para elDiario.es que sigue pubicando debido a la comunidad que se ha generado alrededor del proyecto: "Sigo por la gente. Han hecho grande la cuenta. Le mantienen un respeto bestial. Cuidan muchísimo todos los mensajes, sobre todo los privados que me mandan. Raro es el día que no tengo 10 o 20 mensajes en Twitter y algunos más por Instagram. Siempre intento contestar a todos". Y de repente un día, tras aquel aleteo inicial y el vuelo posterior, la tormenta perfecta da pie a lo que ella considera algo extraordinario que vuelve a dejar en evidencia las tesis que se empeñan en separar lo analógico de lo digital.

Entender la filosofía de esta cuenta y compartirla. Este es, sin duda, uno de los mejores regalos que he recibido hasta el momento.

Sororidad, siempre. Respeto, ante todo. pic.twitter.com/lwU9NtKPQC — Modelos Con Ciática (@MCiatica) 21 de noviembre de 2021

"Para mí ha sido tremendo", reconoce Laura. Se había ido a comer con unas amigas cuando de repente chequeó la bandeja de entrada de su email y se encontró con el mensaje de otra Laura, que es como también se llama la profesora que le escribió: "Cuando vi el correo de Laura, dije ‘Jolín, qué guay, qué bien ha entendido la cuenta’. Y qué bien que se utilice para eso. Porque es cierto que aunque la cuenta es de humor, tras ella hay un trasfondo que es intentar criticar un poco la hipersexualización de la mujer en el mundo de la moda".

Laura Álvaro es la profesora que escribió el email. Cuenta a elDiario.es que ha sido una combinación de inspiraciones. "La cuenta de Modelos con ciática la conozco desde hace tiempo. La idea de usarla surge a través de una compañera profesora que me comentó que ella iba a hacer un proyecto parecido pero con cultura clásica. Sus alumnas, que justo además son todo chicas y de 2º de bachillerato, iban a usar desnudos femeninos de distintas épocas de la historia del arte para luego imprimirlas y vestirlas con camisetas reivindicativas al estilo de Yolanda Domínguez. Entonces me comentó que si a mí en Plástica se me ocurría hacer algo un poco paralelo para hacer una exposición conjunta. Y justo por Yolanda Domínguez, se me vino a la cabeza un vídeo que tiene sobre los niños y la moda", comenta explicando el origen.

De hecho, existen muchas similitudes entre el vídeo de Domínguez y la cuenta de Modelos con ciática. Laura Álvaro simplemente unió los puntos: "Se me ocurrió a hacer algo para el 25N sobre cómo a veces la mujer se ve distorsionada en las imágenes de moda, sobre todo hipersexualizadas o ridiculizadas. Y como queríamos hacer cosas que se pudiesen exponer, la idea era ponerles este vídeo y luego pedirles que utilizasen el humor, como en Modelos con ciática, con plantillas en distintos escenarios en los que pudiesen proponer una explicación razonable a la postura que tenía cada una de las modelos".

Álvaro cuenta que ha habido reacciones de todo tipo: "Mis alumnos tienen 15 y 16 años. Muchos reaccionaron diciendo que es un poco violento el hecho de utilizar el cuerpo de la mujer así, pero otros decían que quizá eso no era violencia como tal. Lo hemos usado para dedicarnos a debatir qué es realmente la violencia contra una mujer, contra la imagen de su cuerpo y tratando de discernir hasta qué punto se puede denunciar este tipo de publicidad con que utiliza a la mujer de una manera un poco degradante".

Feminismo en las aulas

También reconoce que en los últimos tiempos el debate sobre el feminismo se ha complicado en las aulas: "Esta está muy polarizado. Se ha utilizado mucho. Unos lo interpretan de una manera, otros lo llevan a otros extremos más radicales. Es muy complejo". Pero ella tiene claro su posicionamiento y cómo introducirlo en el aula: "En mi caso yo soy bastante feminista y a la vez trato de empatizar con visiones de todo tipo. El feminismo es algo que se trabaja desde todas las asignaturas, desde la tutoría, en primaria, en secundaria... Y para mí es importante tratarlo e incluso entrando en debates encarnizados con los alumnos. Aún así, merece la pena, porque estoy segura de que muchos alumnos llegan a casa y al menos le han dado una vuelta al tema".

Y justo ahí es donde entra en juego el humor. Como herramienta para tratar temas complejos pero también como forma de fomentar el espíritu crítico y la voz propia del estudiantado. "El humor para la asignatura de Plástica es aún más útil como herramienta de expresión, ya no solo para que ellos reciban mensajes a través del humor sino también para que los generen. Y esto en Plástica es lo que hacemos día a día, tratar de que creen un lenguaje propio, que sean capaces de expresar lo que piensan u opinan. Al final es una herramienta muy útil que no se usa siempre", precisa la profesora.

Laura, la autora de la cuenta Modelos con ciática, está encantada de este uso: "Yo me considero feminista, creo que todo el mundo tendría que serlo, pero también soy consciente de que en esta sociedad nos toca seguir compartiendo vida con gente que no entiende el feminismo o que no lo comparte. No está en la palma de mi mano cambiar el mundo, pero sí, por lo menos, intentar moverlo un poquito. Y es lo que pretendo con la cuenta, moverlo desde el humor. Me encanta que esto se utilice para eso, para, para enseñar y para, para hacernos un poquito mejor".

Así es como un golpe en un coche terminó generando una exposición en un instituto con motivo del 25N. O cómo dos mujeres que hace un año no se conocían de nada han terminado colaborando, desdibujando las fronteras entre lo digital y lo analógico y poniendo en el centro lo que consideran importante: criticar la imagen de la mujer que se genera desde el mundo de la moda.