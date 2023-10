Muere a los 80 años Louise Glück, la poeta ganadora del Nobel de Literatura en 2020

La premio Nobel de Literatura Louise Glück ha fallecido este viernes a los 80 años, según ah confirmado su editor Jonathan Galassi a la agencia Associated Press.

Glück fue una de las voces capitales de la poesía estadounidense. En el curso de varias décadas ha publicado numerosos libros de poesía, entre los cuales destacan The Wild Iris (El iris salvaje, Pre-Textos, 2006), que le mereció el Premio Pulitzer, Averno (Pre-Textos, 2011), merecedor del Premio L. L. Winship/PEN New England y Faithful and Virtuous Night, el cual recibió el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos.

Su volumen de ensayos Proofs and Theories ganó el Premio PEN/Martha Albrand. Su obra ha sido reconocida con galardones como la Medalla Nacional para las Humanidades, el Premio Bollingen y las becas Guggenheim y Rockefeller.

Era miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras, así como de la Academia de Poetas Americanos. La Editorial Pre-Textos también ha publicado sus libros Ararat (2008), Las siete edades (2011), Vita Nova (2014) y Praderas (2017).