La canción que ha destronado a 'Despacito' en EEUU tras dos años de reinado

Lo parecía, pero el reggaeton no es imbatible. El portal Billboard, termómetro de los éxitos estadounidenses, ha anunciado que el tema Old Town Road, del rapero Lil Nas X y el cantante Billy Ray Cyrus, ha destronado a Despacito tras dos años de reinado y 16 semanas seguidas en la lista de los singles más escuchados de la industria.

La canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee desbancó en 2017 un récord que llevaba congelado desde 1995 tras haber sido conquistado por Mariah Carey con One Sweet Day. Pero ni siquiera el verano le ha asegurado el puesto al ritmo latino, que ha sido superado este julio por una mezcla de trap y música country, como lo ha definido su propio artífice.

En su semana 17 en la lista Billboard Hot 100, la canción ha registrado 72,5 millones de transmisiones en Estados Unidos y 46.000 descargas vendidas. Pero el fenómeno de Old Town Road no es nuevo. Todo empezó en abril, después de que el jovencísimo Montero Lamar Hill, nombre real de Lil Nas X, desplazara a Ariana Grande de dicho catálogo. Pero, ¿cómo surgió todo?

Over 28,000 songs have debuted on the #Hot100 in its 60-year history.



1,086 songs have hit No. 1.



38 songs have spent 10+ weeks No. 1.



3 songs have spent 15+ weeks at No. 1.



1 song has spent 17+ weeks at No. 1: @LilNasX ft. @billyraycyrus, "Old Town Road"