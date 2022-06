Colau y Ayuso se besan en un enorme dibujo colgado por el Primavera Sound

Tras la apertura de puertas del primer día del primer fin de semana del Primavera Sound, este jueves, el público encontró una sorpresa colgada de una de sus vallas: una gran ilustración en la que se reconoce a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau besando en la boca a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El enorme dibujo es un mensaje de la organización que reafirma sus planes de expansión del evento más allá de Barcelona, con una doble cita en 2023 tanto en Barcelona como en Arganda del Rey (Madrid). A la derecha de la pancarta, otro cartel decía “Barcelona + Madrid = Primavera Sound. Diversidad, cultura, tolerancia”.

El pasado 1 de junio, el codirector Gabi Ruiz expresó nuevamente sus quejas ante las administraciones públicas en una entrevista en la propia radio del festival. “No siento que tenamos el apoyo de las autoridades locales”. No obstante, ayer el Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto a la organización del festival un acuerdo para los próximos cuatro años, según explicó este jueves en declaraciones a la prensa el teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí.

Las dos dirigentes, de ideologías opuestas, aparecen congraciadas, en una recreación de la pintura que persiste sobre el Muro de Berlín en la que el líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, y el presidente de la República Democrática de Alemania, Erich Honecker, pintado por Dimitri Vrubel en 1989 sobre una fotografía de 1979. En esa pintura, aparece en ruso la frase “Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal”, que se reproduce igualmente en el dibujo del Primavera Sound.

Ada Colau asistió ayer a la primera jornada de un festival que llevaba dos años sin realizarse debido a las restricciones por la pandemia. En declaraciones a los periodistas en el mismo festival, Colau ha dado el visto bueno al mural: “Me encanta que el arte provoque, me encanta la libertad de expresión”, según ha recogido EFE.

“Siempre he defendido que las ciudades de Barcelona y Madrid se aman y colaboran y tienen mil lazos y vínculos culturales, históricos y afectivos, de todo tipo. Lo que me sabe mal es que pueda haber algunos dirigentes o algunas dirigentes que quieran confrontar nuestras ciudades. Aquí a mí no me encontrarán nunca, siempre defenderé el amor y la cooperación entre ciudades y personas”, ha añadido la alcaldesa. Colau también ha repetido que “Barcelona y el Primavera son indisociables”.

Con un sólido show musical y una impactante puesta en escena lumínica, los australianos Tame Impala fueron el plato fuerte de la primera jornada, que había sufrido la cancelación de Massive Attack. Hasta once grupos han tenido que ser cancelados pocas horas antes del comienzo de la cita, siendo la más sonada la caída de The Strokes.