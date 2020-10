Kiko Veneno: "Esta gente que tanto habla de banderas han troceado nuestro suelo patrio y lo han puesto a disposición de especuladores para su fortuna personal"

Kiko Veneno (Fuengirola, 1952) nos ha abierto las puertas de su casa en un pueblo de Sevilla para sumarse a la celebración del 8 aniversario de elDiario.es. El reconocido músico, dotado recientemente con el galardón de honor en los Premios MIN de la música independiente, ha compartido con los socios y socias de elDiario.es cómo ha vivido el confinamiento y su visión de estos "días raros" en una charla con Ignacio Escolar, director de elDiario.es.

Kiko Veneno: "¿Cómo un Estado democrático puede permitir esta dictadura de la información?"

El músico ha compartido la dura situación que están viviendo los trabajadores de la música durante la pandemia. "Hay muchos trabajadores que se han visto abocados al paro y a la ruina", expresaba y ponía como ejemplo como él ahora se ha visto obligado a reducir el equipo con el que viaja al mínimo. "Es una profesión de riesgo, sometida a muchos vaivenes, con poca seguridad y garantías y con derechos laborales que escasean".

Kiko Veneno se refería especialmente al sector "callejero, furgonetero, de la música popular y de los bares", en los que está viendo como muchos compañeros "están sufriendo carencias y están muy desasistidos".

El compositor ha reflexionado sobre lo poco valorada que está en ocasiones la cultura en nuestro país. Como ejemplo, ha recordado el momento en el que los artistas se sumaron al grito de 'no a la guerra'. "Los artistas se dedican a interpretar la vida, la realidad. Y estábamos viendo que eso de la guerra era una hipocresía. Esa gente quería hacer una guerra como un gran negocio, y los artistas se atrevieron a decir eso y les salió carísimo". Así, Kiko Veneno ha denunciado como ciertos políticos "encuentran secuaces para deslegitimar a los artistas, no por el hecho de ser artistas, sino por mostrar su opinión política" y se ha mostrado en contra del aquellos que dicen que existe una cierta "superioridad moral" en el mondo de la cultura. "Yo soy de izquierdas y no tengo ninguna superioridad moral. Tengo mis fallos, cometo mis faltas, no presumo de ser izquierdas, sino que trato de ver la realidad, trato de ser buen compañero y portarme bien con la gente y apreciar las cosas que nos da la vida".

En este sentido ha recordado la figura de Camarón, con quien colaboró en el disco La leyenda del tiempo. "Camarón era un súperser. Una persona de una inteligencia y una humildad increíble. Cuando salió La leyenda del tiempo, hubo gente que le preguntó donde iba con eso y él decía: "Ya lo entenderá la gente", y efectivamente, la gente lo entendió después".

"No hay gran institución en España que no esté corrupta"

Tras repasar su trayectoria musical y recordar como rompió moldes con el disco Veneno en 1977 -considerado por la desaparecida revista Rock Deluxe el mejor disco de España-, Kiko ha conversado con el director de elDiario.es sobre la situación política de nuestro país.

El artista, socio de elDiario.es, ha lamentado que prácticamente no haya prensa "que diga lo que está pasando". "Soy socio de elDiario.es porque no hay una prensa libre en España", ha lamentado.

"España es un sistema absolutamente corrupto, no hay gran institución en España que no esté corrupta. Toda esta gente que tanto habla de patria y banderas, lo que han hecho es trocear nuestro suelo patrio y lo han puesto a disposición de los especuladores para fabricarse sus fortunas personales, financiar sus proyectos políticos -políticos entre comillas, porque son proyectos para formar partidos políticos para llevárselo-.... Lo más grande que tiene un país que es su suelo, es con lo que se ha especulado para conseguir ciudades feas, que los jóvenes no puedan comprarse a una casa, viviendas y alquileres inaccesibles... Han creado una cueva de maleantes, es una cosa increíble", ha denunciado.

Kiko Veneno ha puesto el broche de oro a los actos de aniversario de elDiario.es 'echándose un cantecito'. El artista ha interpretado para los socios y socias Ojalá, de su álbum Sombrero Roto, Días raros, canción compuesta durante el confinamiento sobre los sentimientos de estos momentos, y dos de sus temazos más clásicos: Joselito y Volando voy.