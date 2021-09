La rapera Ptazeta rima con orgullo para romper las barreras del trap femenino

Ptazeta está revolucionando la escena. Con solo 22 años, en pocos meses ha pasado de publicar freestyles en su perfil de Instagram a contar por millones las visualizaciones de sus temas en YouTube. Su cita de este fin de semana en el festival BLAM !!!, dedicado al trap femenino, le permitirá al fin "conocer en persona a otras artistas" con las que comparte inquietudes, algo que la pandemia había complicado hasta el momento.

Será gracias a una propuesta que acoge el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque con el objetivo de "visibilizar los sonidos urbanos contemporáneos de una generación joven". Hay programadas dos veladas, el sábado 25 a las 20:00 con las actuaciones de María Escarmiento, Deva y Albany, y el domingo 26 a la misma hora con Las Ninyas del Corro, Paranoid 1966 y Ptazeta.

La joven MC, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, siente conexión con todas ellas, "artistas estupendas" a las que sitúa "en la misma onda". Hay una intención en este encuentro de reivindicar el talento femenino en una escena que a veces lo ningunea. A ese respecto, aunque Ptazeta sabe que "el problema es real porque a otras compañeras sí les ha pasado", de momento considera un privilegio no haber notado discriminación por ser mujer. Al contrario, se ha sentido "apoyada y con el respeto de otros artistas".

En cuanto al estilo, Ptazeta rehúye encajonarse: "Me han definido de muchas maneras y ninguna me molesta, pero yo me considero rapera aunque lo meta en un reguetón o un trap". Es un rasgo común a todas. Aunque María Escarmiento (Madrid) pueda resultar un poco más pop; Deva (Santander) y Paranoid 1966 (Alicante), cercanas al R&B; Albany (Girona), una representante del trap tristón o Las Ninyas del Corro (Barcelona), adictas al hip-hop de la vieja escuela, hablamos de una generación difícil de catalogar, que navega entre géneros sin despeinarse.

De esa capacidad de transformarse sabe mucho El Bloque. El canal en YouTube de este colectivo de comunicadores y realizadores audiovisuales ha sido un auténtico faro para críticos boomers despistados durante estos años de explosión de lo urbano en España. El sábado, a las 12:00 en el Salón de Actos, impartirán una conferencia performativa donde se analizarán transformaciones sonoras y lingüísticas que "han permeado desde la música a la vida cotidiana".

Volviendo a las protagonistas, estas siete mujeres demuestran cómo se puede alcanzar cierto éxito sin perder la esencia. Buen ejemplo es el de María Escarmiento: la conocimos como María Villar en Operación Triunfo pero en su epé Sintiéndolo mucho colaboró con artistas minoritarios como Pedro LaDroga o El Mini. O el de Albany, representante del trap underground que ha cantado con C. Tangana o Yung Beef. Deva y Paranoid 1966 predican con armonías más acordes al gusto norteamericano que al español, pero tienen temas como Cupido o Niñxs Malxs, respectivamente, que alcanzan en YouTube el millón de reproducciones.

El compromiso social y el sentimiento de barrio es algo intrínseco a la cultura hip-hop, por lo que tanto el dúo Las Ninyas del Corro como Ptazeta lo llevan tatuado en su ADN. Para la canaria supone "un orgullo extra recordar que hace un año y medio" estaba "currando de camarera". Y es que es precisamente ahora cuando más ha necesitado "tener cerca a los buenos amigos". "No podría olvidarme de mi gente jamás, porque la necesito", remata; "ni de dónde vengo, porque es lo que me ha traído hasta aquí".

Paseando por su Youtube hay una diferencia abismal entre Mami, que supera los 22 millones de visualizaciones, y los demás. Solo el tema con la colombiana Farina está a ese nivel. Además llegó a la segunda posición en la lista de Éxitos España de Spotify. ¿Considera que es la canción que ha lanzado su carrera, al menos a nivel mainstream?

¡Ya va por 50! Sí, claro. Es el primer tema que hice con Juacko y la respuesta de la gente fue increíble, Mami fue la ventana... ¡Ahora solo nos queda sacar otra Mami! Aunque me gusta mucho cómo nos ha quedado Ri Ri, mi último single, porque me encanta el techno.

Ya que hablamos de la durísima Farina, supongo que te haría especial ilusión su featuring en Trakatá. También el del rapero malagueño Foyone en CHA CHA. ¿Cómo los vivió, se siente respaldada por estos artistas ya consagrados?

Para mí es un honor. Además eran las dos primeras colaboraciones que quería, y están. Las he podido tachar de la lista de lo que quería conseguir. Me parecen ambos líricamente bestiales. Tenía que hacerlo sí o sí.

Alguien que parece haberle acompañado desde el principio es el DJ y productor Juacko. Cuénteme cómo es el proceso a la hora de trabajar juntos.

Juacko es ya la mitad de mi corazón. Trabajamos depende de cómo nos toque. A veces me manda bases o voy yo con alguna idea, y otras nos sentamos en el estudio y vemos cómo fluye. Él me mira, yo le miro, nos reímos y de repente sale un tema. Muy improvisado, aunque en el fondo no lo sea tanto.

En sus letras hablas con total normalidad de su opción sexual y también ha participado públicamente en campañas como Canarias orgullosa. ¿Ser clara a este respecto le ha traído algo de hate en redes sociales o no ha vivido este tipo de acoso, desgraciadamente tan común?

En general no he visto mucho hate, al menos de momento. Sí lo hay, claro, pero en menor medida que comentarios positivos. Sinceramente me fliparía mucho que alguien me odiara por cantarle a lo que me gusta.

De hecho, no solo ahora mismo las raperas os estáis comiendo la escena, también da la impresión de que las mujeres sois más transparentes con estos temas.

Sí, está claro. Pero además creo que no es cosa solo de la industria, es de la sociedad de la que formamos parte, que es machista en un porcentaje abrumador. Y esa es la pena, porque a mí me encantaría que los hombres le cantaran a lo que les gusta, y que no fueran juzgados ni por la industria ni por nadie. Pero desgraciadamente vivimos en un mundo donde en su propio sexo tienen el problema: la virilidad. De ahí surge todo.

Por eso es interesante el fenómeno de Lil Nas X. Su estética no sería tan sorprendente en otros estilos, pero sí en el suyo. Parece que a los hombres les cuesta más liberarse, más que a raperas como Snow Tha Product o Young M.A.

El problema va en los valores y en la filosofía de esa gente que vive con la mente cerrada. Y vuelvo al tema de la virilidad. No puede ser otra causa, porque el colectivo no le ha hecho daño a nadie. Es triste porque algunos no se dan cuenta de que el problema está en su propio género. El debate es tenso, extenso e intenso. Espero que abran los ojos aún más y se disipe la nube de humo. La gente piensa que estamos superintegrados y que se apoya al colectivo, pero los últimos meses demuestran lo contrario. Al menos ahora tenemos las redes sociales y de manera inmediata nos podemos informar de todas las barbaridades que ocurren.

Cambiando de tema, desde fuera da la impresión de que el sonido que llega de Canarias siempre tiene un extra de tumbao y adopta de una manera muy natural los ritmos latinos. Desde dentro, ¿cree que hay algo parecido a un "estilo isleño"?

¡Hombre, te voy a decir hasta cómo se llama! Es el flowcito canario. Hay suficiente gente ya como para empezar a reconocerlo como marca.

Pues háblanos de eso. Hay artistas de allá muy conocidos, desde los Locoplaya de Bejo, Don Patricio y Uge a Cruz Cafuné o Maikel Delacalle, pero... ¿Qué otros recomienda?

Aquí está saliendo cada vez más gente. Te podría decir por ejemplo MDmoney y DocPsych, o Alda, que fue el primero que me metió en un estudio. Y después hay muchísimos raperos, como La Pantera, Juseph o Quevedo. Salen hasta de debajo de las piedras. Dentro de un año vamos a estar todos en el mapa.

Hablando de futuro, ¿qué tiene planeado? ¿Piensa ya en algún epé o incluso un álbum completo?

Tengo cositas muy buenas guardadas, si la gente supiera... Pero me mola el misterio, el fantasmeo de que nadie me ve pero estoy ahí en la sombra con Juacko, preparados para romper las puertas. Sí que hay una idea de álbum pero no quiero dar pistas.

Por último, ¿puede contar de dónde viene su coda de "en la casa" o es secreto?

Obviamente hay una relación con Foyone, porque fue el MC que más me animó a dedicarme a esto. Él siempre dice lo de "Foyone en la casa", pero antes de eso ya tenía un sentido para mí. Nuestra crew tenía como base de operaciones la casa de mi abuela, que conocemos como "la casa roja". Además, "en la casa, loca" para mí significa que sigo como en mi casa, donde escribí mis temas y donde me siento siempre, vaya donde vaya.