Las 10 películas que más han dado que hablar en San Sebastián y cuándo llegan al cine

El palmarés del festival de San Sebastián es aún una incógnita. Pero mientras el jurado debate para entregar la Concha de Oro a la mejor película de la Sección Oficial, y el público hace lo propio con las Perlas, algunas cintas han alimentado el debate durante la última semana y media. Recopilamos una decena de títulos que se estrenarán próximamente en las salas (los que no lo han hecho ya) y resumimos por qué son una buena opción para apuntarse en la agenda.

'Fue la mano de Dios'

Estreno: 3 de diciembre de 2021

Paolo Sorrentino tiene una forma hermosa y divertida de narrar el peor año de su vida. El director de La gran belleza y The Young Pope perdió a sus padres en un accidente del que se libró por ir a ver jugar a Maradona. Tenía 16 años y el astro del fútbol acababa de llegar a Nápoles, donde vivió la época más oscura de su carrera. La película es un claro homenaje al argentino, que en palabras de Sorrentino les "devolvió la alegría de vivir, la esperanza y la libertad".

Fue la mano de Dios no gira en torno al fútbol ni a Maradona. Es una carta de amor a sus padres, a la adolescencia, a la gran familia napolitana y a su ciudad natal. Decía Fellini que el cine no sirve para nada. Tan solo nos distrae de la realidad. Quizá por eso el italiano relata un año traumático con mucho humor y exceso. La dulzura del actor Filippo Scotti le ayuda a convertir lo sórdido en fábula. Sorrentino no ha perdido un ápice de su estilo en esta última producción, pero es menos petulante y mucho más honesta que todas las anteriores.

'Maixabel'

Estreno: 24 de septiembre de 2021

Icíar Bollaín pidió prestados los recuerdos más íntimos de Maixabel Lasa. El resultado no es solo respetuoso y sobrio, sino que la directora de Te doy mis ojos y La boda de Rosa ha filmado una de las mejores historias sobre ETA. Blanca Portillo, en la piel de Lasa, es la viuda de una víctima de ETA que fue asesinada en el año 2000 de tres tiros en la nuca. Era Juan María Jáuregui, político socialista de Euskadi. Catorce años después del atentado, Maixabel se enfrentó a todo y a todos por sentarse a escuchar a los hombres que formaron parte de aquel comando.

"Me parece increíble que una víctima quiera hablar con la persona que más daño le ha hecho. Y también el viaje que hacen ellos. ¿Cómo se pasa de militar en ETA y cometer esos asesinatos a sentarse delante de la víctima y reconocer que hicieron mal?", se preguntaba Bollaín en conversación con este periódico. El terror no necesita aderezos y ella lo tenía muy claro. Aunque el equilibrio entre víctima y verdugo es total, la película no descuida el dolor de la primera. Le da respuesta.

'Titane'

Estreno: 8 de octubre de 2021

Julia Ducournau es el nombre de moda. En Cannes se alzó como la segunda mujer ganadora de la Palma de Oro en la historia del festival por Titane, pero eso se ha convertido casi en una cuestión secundaria. Lo que de verdad ha descolocado a la crítica es la película en sí misma. Este thriller violento y ruidoso es una apisonadora de estereotipos de género: el bombero, la embarazada, la víctima de acoso sexual, el padre o la asesina en serie.

"Sé que es insoportable que las mujeres sean violentas porque sí, por eso escribí este personaje", desveló la actriz sobre su protagonista: Alexia, en la primera mitad de la película, y Adrien en la segunda. "Su rabia y su ira nacen de la comprobación de que las mujeres estamos predestinadas a ser víctimas". De ahí que Titane no sea apta para todos los estómagos. Su violencia es explícita y chirriante, pero no invalida su discurso político. Es el shock necesario para empezar a debatir sobre temas complejos.

'Benedetta'

Estreno: 1 de octubre de 2021

Es un milagro divino que Paul Verhoeven estrene Benedetta. En tiempos en los que la derecha ultracatólica denuncia que se saquen vaginas en procesión y que haya una artista disfrazada de Virgen en la portada de su disco, el director holandés traspasa todos los límites. Rusia ya la ha censurado por "provocativa", pero seguro que no es la última acción contra este nunsploitation, una vuelta de tuerca a las películas protagonizadas por monjas.

Benedetta es una monja del siglo XVII que de niña fue entregada por sus padres al convento de las teatinas en la Toscana. La cría es una creyente devota y asegura ser capaz de hacer milagros y de hablar con Jesús. La llegada de la bellísima Bartolomea al convento, una campesina que huye de los abusos sexuales y el maltrato de su padre, pondrá en jaque la primera de sus ofrendas a Dios. En ese momento ambas inician una relación lésbica y protagonizan unas escenas de sexo que rozan la iconoclastia. Verhoeven, a sus 83 años, regresa después de Elle con las mismas ganas de sembrar el caos.

'El buen patrón'

Estreno: 15 de octubre de 2021

El buen patrón pivota sobre Julio Blanco, presidente de una empresa industrial de balanzas y el típico "tipo majo" que cae bien y que se muestra cercano con todos los empleados. A él le gusta definirse como un padre para sus subalternos y a todos ellos como una "familia". Javier Bardem se mete en la piel de Blanco, el jefe canallita que guarda reminiscencias con personajes de la historia reciente de España. "España está llena de personajes cercanos y divertidos que hicieron barbaridades en nombre de eso: desde Jesús Gil hasta el rey emérito", nos dijo el actor.

Fernando León de Aranoa regresa de la mano de su actor fetiche y buen amigo para narrar este thriller "de oficina" que encarna lo peor del sistema laboral. Casi 20 años después de Los lunes al sol, intérprete y director muestran la otra cara de la misma moneda. Allí predijeron la crisis de 2008, ¿estarán ahora vaticinando una nueva?

'La abuela'

Estreno: 22 de octubre de 2021

Paco Plaza convierte el miedo a la vejez en un demonio capaz de poseer en La abuela. El director de Verónica y Quien a hierro mata aborda desde el terror el paso y peso de los años en el físico, pero sobre todo en lo emocional. La película, cuyo guion firma Carlos Vermut (Magical Girl), arranca con una joven modelo que vive en París y se ve obligada a regresar a España para cuidar de su abuela, que ha sufrido un derrame cerebral. A partir de aquí, la dictadura de la imagen y sus tétricas consecuencias desatan una tensión insoportable que va aumentando durante del largometraje.

La modelo —predilecta de Coco Chanel— e intérprete brasileña Vera Valdez encarna a la enigmática anciana y forma efectivo tándem con la debutante Almudena Amor. La joven actriz madrileña, que también ha presentado en San Sebastián El buen patrón, estará seguramente entre las candidatas al Goya a Mejor actriz revelación del año.

'Los ojos de Tammy Faye'

Estreno: 25 de febrero de 2021

Tammy Faye y su marido Jim Bakker pusieron en pie entre los 70 y los 80 una de las cadenas religiosas más importantes del planeta. Y, gracias al dinero de sus feligreses —a los que llaman socios— todo un imperio urbanístico que incluyó hasta un parque temático.

Michael Showalter (The Big Sick) rescata su historia de ascenso, caída y redención en una película que lo tiene todo para triunfar en taquilla. En gran parte, gracias a una Jessica Chastain que brinda uno de los mejores papeles de su carrera —sino el que más— en la piel de una mujer que enamoró al mundo con su manera de cantar, sus mensajes de aceptación y su histriónica apariencia. Su partenaire en este amable biopic es Andrew Garfield.

'El poder del perro'

Estreno: 19 de noviembre de 2021

Jane Campion ganó el León de Plata a la Mejor Dirección del Festival de Venecia con este brillante y complejo western. La directora de El piano desnuda la masculinidad con todas sus aristas en un rancho de la Montana de 1925. Su dueño, el carismático Phil Burbank (un espléndido Benedict Cumberbatch) infunde miedo y admiración en quienes le rodean; pero su 'feudo' se ve tambaleado cuando su hermano se casa con una viuda y la trae a casa junto a su hijo.

La absoluta imposición del patriarcado en la América rural obliga a los hombres a adoptar una postura constante a la defensiva, que implica también tener que cumplir y, por su puesto, no contar con ningún tipo de libertad para expresarse y dejarse sentir. En un ambiente así, ser un joven afeminado implica tenerlo todo en contra, pero Campion zanja todo atisbo de 'pena' para captar la rebelión de quienes consiguen sobrevivir siendo 'distintos'.

'The French Dispatch'

Estreno: 22 de octubre de 2021

"Intenta que parezca que lo has escrito a propósito", pide el director (Bill Murray) de un periódico a sus redactores antes de que comiencen sus artículos. Wes Anderson se adentra esta vez en el mundo del periodismo con una cinta en la que da un paso más allá en cuanto al virtuosismo de su particular estilo. Los cambios de formato y de color, la obsesiva geometría, el hieratismo de sus personajes y el valor de los detalles vuelven a ser una constante para deleite de sus sus habituales seguidores.

Benicio Del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton y Owen Wilson lideran el reparto coral de la película que, si bien no está a la altura de grandes obras del cineasta como The Royal Tenenbaums, Viaje a Darjeeling o Academia Rushmore; sí mantiene su genuina esencia con un fuerte componente de melancolía.

'Quién lo impide'

Estreno: 22 de octubre de 2021

Jonás Trueba compone este poliédrico, revelador y valioso mosaico de una generación de adolescentes que se cuentan, por fin, a sí mismos. Quién lo impide podría definirse como una especie de Boyhood a la española. Una película que se ha rodado durante cuatro años (2016-2020) y que está tan anclada a la vida que, pese a sus tres horas y media de duración, podría permitirse no tener fin.

El autor de La virgen de agosto y La Reconquista concede a la juventud espacio para que compartan sus reflexiones, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus ganas de vivir, de cambiar y de bailar. Y asistir a sus conversaciones es una clase entusiasta, inspiradora y nostálgica que ancla en la butaca. Sin duda, un largometraje único que interpela por su naturalidad, cotidianidad y honestidad.

Bola extra: 'La Fortuna' (serie)

Estreno: 30 de septiembre

Alejandro Amenábar da el salto a la televisión con La Fortuna, una serie de aventuras que se toma muy en serio nuestra cultura y patrimonio. En ella, dos jóvenes funcionarios convencen al Ministro para que investigue que un tesoro marino que ha encontrado una empresa estadounidense pertenece a España. "Quería mostrar a gente anónima que, desde las instituciones que presentan muchos problemas y carencias; luchan por lo correcto y las cosas salen bien", explicó el cineasta en la rueda de prensa.

Stanley Tucci, T'Nia Miller, Álvaro Mel, Ana Polvorosa y Karra Elejalde lideran el reparto internacional de esta ficción que su responsable define como patriótica y en la que también hay espacio para el amor entre dos personas ideológicamente opuestas. "Creo en la mezcla. No es bueno que estemos cada uno atrincherados en nuestra burbuja", defendió.

