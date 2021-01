La precuela de "Los Soprano" vuelve a atrasarse y se estrenará en septiembre

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- "The Many Saints of Newark", cinta que servirá como precuela de la emblemática serie "Los Soprano" (1999-2007), volvió este miércoles a retrasar su estreno, que ahora queda fijado para el 24 de septiembre.

La revista Variety informó hoy de este nuevo contratiempo para una película que ya en abril de 2020 había anunciado que su lanzamiento se retrasaría del 25 de septiembre de ese año al 12 de marzo de 2021 debido a la pandemia.

Tras este nuevo atraso, y si no vuelve a modificarse la fecha en los próximos meses, "The Many Saints of Newark" se estrenará justo un año después de lo que se había previsto inicialmente.

En este caso parece que el coronavirus no ha tenido nada que ver con el retraso puesto que Variety apuntó hoy que los responsables de la película confían en que un estreno en el último tramo de 2021 pueda ayudar a "The Many Saints of Newark" a entrar en las quinielas para la temporada de premios de Hollywood de 2022.

Además, el lanzamiento de "The Many Saints of Newark", siguiendo las polémicas directrices de Warner Bros. para todo su catálogo de 2021, será a la vez en los cines y en la plataforma HBO Max.

David Chase, el creador de "Los Soprano", escribió el guion de esta cinta junto a Lawrence Konner ("Mona Lisa Smile", 2003).

Alan Taylor ha dirigido esta película tras haber firmado como realizador varios episodios de "Los Soprano" y de otras series de mucho prestigio como "Juego de tronos" (2011-2019).

La acción de esta cinta sobre la mafia se centra en los años 60 en Newark (Nueva Jersey, EE.UU.) y narra los enfrentamientos entre afroamericanos y descendientes de italianos.

Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini que brilló como Tony Soprano en la serie original, interpreta en esta película a una versión joven del personaje de su padre en "Los Soprano".