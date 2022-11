El poeta venezolano Rafael Cadenas gana el Premio Cervantes 2022

Rafael Cadenas ha ganado el Premio Cervantes 2022, el reconocimiento más importante de las letras en castellano. Así lo ha anunciado este jueves el Ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta. El poeta venezolano toma el relevo a Cristina Peri Rossi, última vencedora del galardón.

El también ensayista, traductor y profesor universitario de 92 años, residente en Francia, formó parte del grupo 'Tabla Redonda' de Latinoamérica a principios de los sesenta. Los cuadernos del destierro (1960), Falsas maniobras (1966), que incluye el poema símbolo de la literatura latinoamericana Derrota; Intemperie (1977), Memorial (1977), Amante (1983), Realidad y literatura (1979) y El taller de al lado (2005) son algunas de sus obras más aplaudidas.

El premiado combinó desde joven su pasión por la literatura con la militancia política en el Partido Comunista de Venezuela, lo que provocó que fuera encerrado en la cárcel y posteriormente enviado al exilio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La isla de Trinidad fue su refugio hasta 1957.

La condecoración, dotada de 125.000 euros, reconoce la totalidad de la carrera literaria de un autor o autora que haya contribuido a enriquecer al legado literario hispánico. El homenaje se concede desde 1976 y será entregado el próximo 23 de abril, en una ceremonia que se celebrará en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El ministro no ha podido confirmar todavía si Cadenas acudirá a la gran cita.

Meditación sobre la hostilidad

“Una de las grandes referencias de la poesía hispanoamericana”, afirmó Luis García Montero el pasado mes de abril, en un acto de homenaje al poeta en la sede madrileña de la institución. El director del Instituto Cervantes definió su poesía como “una meditación sobre la soledad y sobre la hostilidad que suele enfrentarnos a una realidad inclemente” y también “sobre las capacidades expresivas y las tensiones en las que el lenguaje nos permite combatir para llegar a nuestro interior más profundo”.

Su hija Paula Cadenas, profesora de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, habló sobre el poeta en ese acto, que coincidía con el 92 cumpleaños de su padre. “Crecí con un padre lector, me preocupaba que no saliera a trabajar, como otros padres, con corbata y maletín. Me daba pena, me parecía que era un poco vago. Ahora sé que mis padres, con su presencia lectora, me legaron crecer al pie de un árbol”, señaló, de manera expresiva. En conexión por videollamada, Cadenas intervino desde la librería caraqueña El Buscón, para leer algunos de sus “dichos”, incluidos en el libro homónimo. “Voy a leer unos dichos —dijo—, los llamo así y no aforismos porque estos son propios de un sabio, y yo no lo soy”.

Previo al Cervantes, el poeta ha recibido otros reconocimientos como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana por su trayectoria en 2018; el Premio Premio Internacional de Poesía García Lorca 2015, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances de Guadalajara (México) en 2009, el Premio San Juan de la Cruz en 1992 y el Premio Nacional de Literatura de Venezuela en 1985.