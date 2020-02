Cómo reducir una talla con los "sencillos" ejercicios del método Sakuma

Madrid,12 feb (EFE).-Tras el éxito de su primer libro, "El método Sakuma" con el que ha vendido más de 3 millones de ejemplares en Japón, el entrenador personal, Kenichi Sakuma, ha publicado un segundo manual, "El método Sakuma Full Body", con un innovador programa de ejercicios para estar en forma y reducir tallas.

En esta nueva entrega, Sakuma se centra en entrenamientos y consejos para adelgazar y tonificar partes concretas del cuerpo que él llama "zonas rebeldes", con tan solo cuatro minutos de ejercicios al día y que están dirigidos a cualquier persona y de cualquier edad.

La clave está en fortalecer los músculos y equilibrarlos de forma que el metabolismo se mantenga activo en todo momento, lo que se traduce en una quema de grasa constante a lo largo del día.

En una entrevista a EFE, Sakuma habla de su método, con el que ofrece consejos para evitar una vida sedentaria.

PREGUNTA: ¿Se podría decir que su método reside en cambiar hábitos posturales?

RESPUESTA: Sí, se basa principalmente en cambiar hábitos posturales, porque si tienes posturas malas lo que provoca es retroversión de pelvis o anteversión de pelvis.

P: ¿Por qué decidió llevar a cabo este método?

R: Quería eliminar un poco el concepto de que para adelgazar hay que ir al gimnasio, lo que busco es que la gente consiga una buena silueta de una forma no muy forzada y dedicándole poco tiempo. Además, estoy convencido de que para estar en forma y adelgazar no depende del número de horas que dedicamos al día.

P: Entonces, ¿es posible reducir una talla en un día con estos ejercicios?

R: Sí, es posible reducirlo en una parte concreta del cuerpo.

P: ¿Es necesario además una buena alimentación?

R: Sí. Yo lo que recomiendo es comer más proteína y reducir más los hidratos de carbono.

P: Y, ¿qué recomendaría a una persona que lleva una vida sedentaria y quiere comenzar a cuidarse?

R: Lo importante es la posición de la pelvis, mucha gente sedentaria tiene retroversión de pelvis, dolor en la zona lumbar o en el cuello y eso es porque no están tonificados. Lo que yo recomendaría sería seguir el método Sakuma, con una serie de ejercicios fáciles que permiten corregirlos y después centrarse en la alimentación.

P: Mucha gente prueba dietas no muy saludables o recomendaciones a través de internet para adelgazar

R: Hoy en día hay empresas que invierten mucho dinero para que pongan en la primera posición de los buscadores artículos para adelgazar. Por ejemplo, para alguien que quiere adelgazar el abdomen, se encuentran muchos enlaces para acceder y que pueden no ser efectivos.

P: ¿Cómo decidió convertirse en entrenador personal?

R: Antes practicaba atletismo y necesitaba controlar el peso. En aquella época llegué a pasar tres días sin comer nada y adelgacé siete kilos. Pero llegó un momento en el que por mucho que no comiese no conseguía adelgazar, incluso hubo un día en el que no perdía ni un solo kilo, a pesar del ayuno.

Finalmente tuve que renunciar a esa estrategia porque me dí cuenta de que tenía que adquirir más conocimientos y decidí meterme en este mundo para compartir una mejor experiencia.

P: ¿Ha tenido muchos casos de éxito aplicando su método?

R: En general, todos los casos han sido de éxito. A través de mis experiencias, tenía muchas clientas que dedicaban una hora diaria de entrenamiento de musculación pero no conseguían adelgazar. En cambio, acudiendo a mi gimnasio dos o tres veces a la semana consiguen adelgazar en tres meses 7 kilos.

P: ¿Hay mucho intrusismo en su profesión?

R: Llevo 12 años dedicado a esta profesión, y cuando empecé era muy difícil calificarme a mí mismo como entrenador personal porque no era muy común, era un trabajo desconocido. Ahora hay mucho intrusismo y la calidad ha bajado.

P: Tras los éxitos que está cosechando con sus dos libros, ¿qué proyectos tiene entre manos?

R: De momento no voy a publicar ningún otro libro. Solo quiero que se extienda por el mundo mi método y se traduzca a otros idiomas.