Rivera de la Cruz: La Cultura es segura y 124.000 espectadores lo demuestran

Madrid, 3 sep (EFE).- Madrid ha sido la única autonomía que se "ha atrevido" con la Cultura "en vivo" tras el confinamiento, 700 actos por los que han pasado este verano 124,000 personas sin que se haya producido ningún contagio: "Esto demuestra que la Cultura es segura", afirma la consejera Marta Rivera de la Cruz.

"Con tanto público es imposible que no hubiese algún positivo pero las mascarillas y la distancia han mantenido el virus a raya y no ha habido ni un solo rebrote asociado a un espacio cultural de los 107 que se han registrado en la región", asegura en una entrevista con EFE la titular de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

El primer teatro de España, y uno de los primeros de Europa, que reabrió tras el confinamiento fue Teatros del Canal, el pasado 17 de junio, y después le siguió, el 1 de julio, el Teatro Real: "En ambos casos se ha demostrado que el público está deseando volver y que la responsabilidad ciudadana funciona perfectamente", asegura.

Dentro de dos semanas, prácticamente todos los teatros madrileños habrán recuperado una actividad que se suspendió el pasado mes de marzo.

"Aún no sabemos cuándo habrá aforo del 100%. No hay ninguna noticia por el momento de cambio de aforos. Tenemos que trabajar con lo que hay, es decir, el 75%, y volver a los sitios con la certeza de que son seguros. Hay que recordar que Canal reabrió con el 33% y el Real con el 50%", precisa.

Desde el sector privado, apostilla, hubo quien les dijo que abrir con un 30% de aforo solo se podía afrontar siendo un teatro público: "precisamente por eso -replica- lo hicimos, porque es nuestro deber".

"La gente ha ido a los espectáculos sin miedo y con responsabilidad y conciencia social. Solo hubo una persona que se quitó la mascarilla en el Canal, pero podían haber sido 200. Eso sí hubiera sido un desastre", recalca.

Han llevado espectáculos y conciertos a 139 de los 179 pueblos de la región con el programa Juntos 2020 y de su acierto destaca la reacción de Madarcos, de solo 55 habitantes: no faltó nadie al concierto.

El empleo ha sido una de sus prioridades, y en este tiempo han contratado a 159 compañías que han dado trabajo a 900 personas.

Los museos han ido también "como un tiro" y en lo que se refiere a los que gestiona la comunidad, que fueron los primeros en reabrir, están "felices" porque han pasado por ellos 63.000 personas, con casos tan espectaculares como el de las "casas", con 51.233 visitantes, o el del CA2M, con 8.200.

La consejera está segura de que los cines también se recuperarán: "Es verdad que no iba nadie pero en agosto baja siempre mucho la asistencia. Es el momento de ser valientes", anima.

Lo presencial se ha visto muy bien acompañado por lo virtual, y así una iniciativa como la de la Cuarta Sala del Canal, para la que acaban de grabar 30 actores monólogos clásicos que ya superan las 30.000 visitas en las redes sociales: "La situación nos ha abierto nuevos caminos que no vamos a dejar de seguir".

"La Cultura no es una cosa que se apaga y se enciende con interruptor. Si dejamos de tener actividad un año, no recuperaremos el pulso. Lo que estamos haciendo es muy importante. El New York Times publicó la noticia de que España, con el Canal, empezaba a reabrir y le dedicó la portada por eso mismo al Real. Gracias a eso se empezaron a atrever otros. No podemos pararnos ahora".

El futuro es "esperanzador", dice, y ya están preparando para el próximo mes de diciembre una nueva edición del Festival Suma Flamenca, que, dirigido por Antonio Benamargo, estará dedicado a Enrique Morente, del que se cumplen diez años de su muerte.

"Nuestro deseo es que todo funcione. Que el público siga asistiendo, conscientes de lo importante que es su responsabilidad. Si nos relajamos -pronostica- habrá rebrotes. Estamos en un momento crucial y es responsabilidad de todos", añade.

Por Concha Barrigós.