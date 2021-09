"Sevillanas de Brooklyn", una comedia costumbrista que critica las apariencias

Madrid, 15 (EFE).- Como una "fábula cómica, bonita y hogareña", así definen la cinta los protagonistas de "Sevillanas de Brooklyn" la cuarta comedia del valenciano Vicente Villanueva, responsable de cintas como "Toc Toc" o "Lo contrario al amor", y series como "Señoras del (H)AMPA", que llega este viernes a las salas españolas.

"Creo que es una película ideal para la vuelta al cine porque es tremendamente divertida –asegura a EFE en una entrevista Carolina Yuste-, te meas de la risa con ella, y yo creo que después de todo lo que hemos pasado viene estupendamente esta historia que tiene su lado social, tierno y humano".

"Pero también te toca el corazón y sales con una lagrimilla en los ojos –interrumpe Sergio Momo-. Y es que en el fondo va sobre una familia que no lo está pasando muy bien, pero te lo cuenta con unos colorines y unas imágenes muy bonitas que se parece a un cuento", agrega.

La película cuenta cómo una limpiadora de hospital (Estefanía de los Santos) suplanta a una de sus jefas para entrar en una asociación de Sevilla - que dirige el personaje de Adelfa Calvo- que organizan estancias de acogida para estudiantes ricos de Estados Unidos. "Carmen se convierte en la viva imagen de la picaresca española en todos sus sentidos", apunta De los Santos.

El engaño funciona, y la familia –"todos bastantes incultos y con un modo de vida muy humilde"- esperan la llegada de una rubia americana, Ariel Brooklyn, que les va a pagar muchísimo dinero al mes y les salvará del desahucio.

"Pero para su sorpresa, lo que aparece es un chico negro de clase alta (Sergio Momo) que flipa cuando se ve viviendo en un barrio obrero y no en una casa lujosa como le habían prometido desde la agencia", cuenta el actor que interpreta a Ariel.

Asimismo, Momo asegura que Ariel, "aunque más que encontrarse con las movidas de la familia de Carmen, se encuentra con sus propios problemas de e ideas preconcebidas".

"Mi personaje hace un viaje muy bonito, porque llega con aires de superioridad, este egocentrismo estadounidense, de esta cosa imperialista, esto de yo soy de centro del mundo, y conforme avanza la cinta y conoce a la familia de Carmen, se interesa por la cultura española y la importancia de la familia", añade.

Pronto Ariel también empezará a interesarse por Ana, la hija mayor de la familia y la única que va a la universidad. "Ana es una chica de barrio que detesta profundamente a su familia por un lado y por otro la ama profundamente -confiesa Yuste-. Discute mucho con su madre porque ve que no llegan a fin de mes y tenía que estar trabajando en vez de estudiando".

"Sin embargo, poco a poco se irá dando cuenta que ella es lo que es gracias a su familia y en concreto a sus padres, y luchará por y con ellos hasta el final", incide la actriz.

Desde el comienzo de la película y, hasta el final, hay una clara evolución de todos los personajes con un hilo conductor clave y universal: la familia y sentimiento de pertenencia a un hogar.

Si por algo destaca también la película es por las sevillanas, como bien indica su título, y es que, aunque Momo haya sido bailarín y Yuste venía con un "poco de ventaja", ambos tuvieron que dar clases de baile, ya que era fundamental para la relación de sus personajes.

"Al principio había un poco de frustración, porque es verdad que las sevillanas tienen algo muy de estar arraigado en la tierra y yo estoy como en la nube de Narnia -ríe Momo-, pero luego ya fue una fantasía saber hacerlo bien".

El filme fue uno de los primeros en rodarse tras el confinamiento del año pasado, por lo que agosto, Sevilla, 45 grados y mascarilla "no era una buena combinación": "Hubo mucha gente que se mareó, sufríamos realmente del calor que hacía, a mí me tenían que desvestir entre dos porque no podían quitarme el vestido de lo pegado que lo tenía", cuenta De los Santos.

Con guion de Juan Apolo y Nacho La Casa, el reparto de la cinta se completa con Manolo Solo como el marido de Carmen, María Alfonsa Rosso, la abuela de la familia y con Canco Rodríguez como el consultor de la asociación de acogida de estudiantes.

Silvia García Herráez