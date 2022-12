Tres playlist para amenizar la Nochevieja según tu tipo de fiesta

Llega la última noche del año y, con ella, la última cena, las últimas reuniones, fiestas y comilonas. La Nochevieja debe cumplir la función de poner el broche de oro a 2022 para recibir 2023 de la mejor forma posible. Entre brindis, turrón y uvas. Eso sí, también es una cita repleta de toma de decisiones. Sobre el menú, el look, la cadena en la que ver las Campanadas y, por supuesto, la banda sonora.

En cada casa imperan unas tradiciones, formas de distribuirse en la mesa, rituales y dinámicas. Cada hogar alberga una mezcla de ideologías, personalidades y preferencias, pero si hay algo que tiene la capacidad de inyectarse y unir es la música. De ahí que elegir qué playlist poner de fondo sea clave. Por ello, nos hemos propuesto ayudaros con tres listas pensadas en función de cómo vayáis a celebrar la Nochevieja: ya sea en familia, con amigos, o con la prioridad de, ante todo, pasar una velada tranquila.

Nochebuena en familia

No todo el mundo vive estas fiestas con la misma energía, alegría e ilusión. Por ello, si el plan de Nochevieja es pasarlo con la familia —especialmente las más grandes—, es probable que en el mismo salón coincidan personas de generaciones dispares. Es por eso que una lista que combine canciones de diferentes épocas es la mejor opción para que todo el mundo se sepa algún tema y no pueda evitar tararear melodías e incluso animarse a levantarse de la silla a bailar.

I wanna dance with somebody de Whitney Houston, Jailhouse Rock de Elvis Presley, Respect de Aretha Franklin, I want to hold your hand de The Beatles y En el amor todo es empezar de Rafaella Carrà son el quinteto titular de esta playlist, en la que no faltan clásicos como Dancing Queen de ABBA, Ni tú ni nadie de Alaska y Mario, The best de Tina Turner, Isn't she lovely de Stevie Wonder y Don't stop me now de Queen.

El colofón es para Mecano y su Un año más. “En la Puerta del Sol, como el año que fue / Otra vez el champagne y las uvas y el alquitrán / De alfombra están / Los petardos que borran sonidos de ayer / Y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más”, empieza entonando Ana Torroja en una de las canciones que mejor han sabido captar lo que sucede cada última velada del año. Con emotivo recuerdo a los que ya no están y calurosa bienvenida a los recién llegados incluida.

Nochevieja con amigos

La Nochevieja es la jornada de las Navidades que más invita a pasarla entre amigos. Por ello, aquí va una lista que combina las canciones que más han sonado en las discotecas este 2022 con esas otras que, aunque para algunos resulte inconfesable, te alegran la noche siempre que suenan. Sobre todo si es en torno a las cinco de la mañana y los ánimos empiezan a desfallecer. Es decir, ese tipo de temas comúnmente conocidos como 'petardeo'. Entre ellos,Yo quiero bailar de Sonia y Selena, Sueño su boca de Raúl, Mi gran noche de Raphael, Dime de Beth, Salomé de Chayanne, Como camarón de Estopa y Atrévete-Te-Te de Calle 13.

Pero que no cunda el pánico: también están hits más actuales como Despechá de Rosalía,Titi me preguntó de Bad Bunny, Quédate de Bizarrap y Quevedo, Don't be shy de Tiësto y Karol G, Las 12 de Ana Mena y Belinda; y Ay Mamá de Rigoberta Bandini.

Nochevieja tranquila

Se pase con quien se pase la velada, siempre hay gente que lo que busca, por encima de todo, es pasar una Nochevieja tranquila. Para ello, nada mejor que una lista que combine géneros como soul, góspel, country, pop y algún tinte de electrónica. Porque tranquilo no lleva implícito que tengan que ser triste, todo lo contrario. Seguramente sea la playlist más heterogénea, con igualmente saltos temporales entre repertorios de diferentes décadas.

Las elegidas para abrir la recopilación son dos canciones lanzadas en 2022: We de Arcade Fire y Labyrinth de Taylor Swift. El tercer puesto es para Running up that hill, de Kate Bush, que si bien fue publicada en 1985, su presencia en la cuarta temporada de Stranger Things la disparó a finales de mayo en las listas de éxitos. La propia artista agradeció a la ficción de Netflix el impulso dado a su título 37 años después.

Love on top de Beyoncé, Shake It Out de Florence + The Machine, Happiness de The 1975, Je veux de Zaz y The logical song de Supertramp son otros de los títulos elegidos para la velada calmada. Con permiso de la energía del góspel, que queda patente con Souled out de Hezekiah Walker y Believe for it de Cece Winans.