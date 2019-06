Premios Gamelab 2019: el arte en movimiento de 'GRIS' se corona como el mejor videojuego español del año

El título creado por Nomada Studio se alza como el ganador de los XII Premios Nacionales de la Industria del Videojuegos al ser vencedor en ocho categorías También han sido galardonadas otras obras como Do Not Feed The Monkeys, que ha conseguido Mejor diseño de juego y Mejor idea original; o Very Little Nightmares, el Mejor juego de smartphone