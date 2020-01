Evidències del canvi climàtic en la Comunitat Valenciana: desembre passat va ser el segon més càlid des del 1950

La borrasca Gloria ha passat per la Comunitat Valenciana deixant nombrosos danys materials i fins i tot humans. Fa uns mesos va passar el mateix amb l’episodi de gota freda DANA.

Són evidències d’un canvi climàtic que ja està ací i que també avalen les diferents dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), les projeccions a futur de la qual parlen que aquest tipus de fenòmens seran la norma, unit a un augment global de les temperatures.

Segons les últimes dades publicades per aquest organisme, el mes de desembre passat va ser el segon més càlid dels últims 50 anys a la Comunitat Valenciana, encara que amb una temperatura quasi idèntica a la del 2015, l’any amb el mes de desembre més càlid.

En concret, la temperatura mitjana el mes passat va ser de 10,8 graus centígrads, 2,1 més que la mitjana climatològica de referència i la precipitació acumulada va ser de 91,9 litres per metre quadrat, que és un 84% superior a la de la mitjana climàtica (49,9 l/m²).

En el conjunt de l’any, 2019 queda com el sisé més càlid des del 1941 amb una temperatura mitjana de 16 graus, una temperatura pràcticament igual que la del 2006, que és el cinqué més càlid.

Dels 10 anys més càlids des del mateix any a la Comunitat Valenciana, sis són de la dècada actual, dos de l’anterior (huit per tant del segle XXI), a més del 1994 i el 1961, que serien el nové i el desé, respectivament.

Quant a la ciutat de València, va registrar una temperatura mitjana de 14,7 graus el mes de desembre passat, 2,1 graus més que en el període 1981-2010, i la mitjana de pluges va ser de 77,6 litres per metre quadrat, 28,5 més que en el mateix període.

Les dades venen a confirmar les previsions dels meteoròlegs que en el desé seminari ‘Respostes des de la comunicació i l’educació davant del canvi climàtic’ celebrat el 2013 ja van advertir que a finals del segle XXI, la regió mediterrània experimentarà increments mitjans de temperatura de 3,8 graus centígrads i de 6 graus en els mesos hivernals i estivals, respectivament.

A més, experimentarà reduccions mitjanes de precipitació del 12% i de 24% en els mateixos mesos i es registrarà un augment dels extrems relacionats amb precipitació d’origen tempestuós.

Com va informar eldiaro.es durant les jornades ‘Estratègies d’adaptació a la crisi climàtica’, la catedràtica de la Universitat de València, María José López va advertir que "el calfament mitjà de la Mediterrània peninsular s’estima en un grau en els últims 35 anys", un augment de la temperatura que en els mesos de juliol i agost "arriba a dos graus" en el mateix període.

A més, "s’observa que l’estiu s’avança, es prolonga i és més intens", mentre que "el calfament del Mediterrani és entre dues i quatre vegades superior al calfament mitjà global".

Com a conseqüència d’aquesta situació, "es registra un augment del nivell de la mar a un ritme de tres mil·límetres a l’any; es produeixen alteracions de l’abundància, la distribució i l’estructura de les espècies marines, així com un fenomen de tropicalització d’espècies invasores; possibles alteracions dels patrons de circulació oceànica i esdeveniments com ara onades de calor; alteracions en la freqüència o el patró d’esdeveniments meteorològics extrems com la DANA recent".