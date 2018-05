La Guàrdia Civil localitza en un port privat d’Altea dos iots de 15 i 20 metres d’eslora que sospita que són de Zaplana

Marina Greenwich, un petit port esportiu privat d’Altea (Alacant), on han localitzat dos iots que sospiten que podrien ser propietat de l’exministre de Treball i expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Les embarcacions, segons fonts de la investigació, estan a nom d’una empresa francesa i d’un particular, que la UCO creu que podrien ser testaferros del polític que aquest dijous ha estat enviat a presó provisional i sense fiança després d’haver-se negat a declarar.

Els agents es van personar en les oficines de Marina Greenwich per sol·licitar informació sobre els dos iots, tots dos atracats en el port esportiu, i van estar recaptant dades durant més de huit hores. La UCO indaga en els moviments de les embarcacions, entrades i eixides a ports i les persones que hagueren utilitzat els vaixells en els últims anys. Els agents persegueixen la identitat dels iots des de fa dos anys, poc després d’iniciar-se la investigació.

Una de les embarcacions té vint metres d’eslora i està a nom d’una societat francesa. D’altra banda, el titular de l’altre iot –de 15 metres– és un particular, de qui se sospita que podria ser un testaferro de l’expresident de la Generalitat. Els vaixells no s’han escorcollat ja que encara falta obtenir més informació sobre la propietat real. I és que els agents sospiten que s’haurien adquirit amb diners opacs a l’Agència Tributària.

Marina Greenwich és un dels ports esportius més luxosos d’Altea. Els propietaris de les instal·lacions reivindiquen que són l’únic port del món situat en el meridià 0°, per això han encunyat el terme Greenwich. Amb l’arribada de l’operació Erial a les seues aigües i oficines, Zaplana els podria haver convertit en la zona 0 de la investigació.

La Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció treballen a marxes forçades per localitzar el patrimoni il·lícit que podria haver amassat Eduardo Zaplana durant la seua trajectòria política, on cap any va superar els 100.000 euros d’ingressos lícits. De moment, fonts de la investigació apunten que té més de deu milions d’euros en fons en paradisos fiscals fruit del presumpte cobrament de comissions. Però els agents intenten també localitzar immobles que poguera tenir a nom de terceres persones, a banda dels dos que té declarats, el xalet de Benidorm i el pis de Madrid.

Cal recordar que els que es consideren els seus testaferros, el matrimoni Joaquín Barceló i Felisa López, tenen quatre immobiliàries i tres constructores. Els dos iots són altres béns que el polític podria haver adquirit d’aqueixes operacions il·lícites que ara investiga el Jutjat d’Instrucció número 8 de València i per les quals està a presó provisional.