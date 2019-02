València protege las villas de Eugenia Viñes y estudiará sacarlas del PAI para ahorrar cargas urbanísticas a los vecinos

El Plan Especial de El Cabanyal-Canyamelar (PEC), un documento concebido para la regeneración urbanística y la mejora de la calidad de vida de este barrio que incluye peticiones vecinales, como la protección y el mantenimiento de las viviendas de Eugenia Viñes incluidas en el llamado PAI de las piscinas, fue objeto de debate en la reunión que celebró este martes por la tarde el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarriá, con el vecindario de esta zona en el teatre El Musical.

En esta sesión, en la que también estuvo presente el equipo redactor del documento, se abordaron las nuevas propuestas del PEC para la revitalización y protección del barrio.

En el transcurso del encuentro, los vecinos de las villas de Eugenia Viñes, incluidas en el PAI de las piscinas, trasladaron al edil su preocupación al entender que el PEC les obligaba a asumir cargas urbanísticas de unos 3.000 euros por metro cuadrado, al considerar que el hotel de 15 plantas ubicado junto a la Marina estaba dentro del mencionado PAI. Por este motivo, pidieron que sacaran a sus viviendas de este plan urbanístico.

Sin embargo, Sarrià aseguró que el hotel no forma del PAI y que, si bien las cargas urbanísticas que deberán asumir los propietarios de las viviendas y por tanto del suelo aún no están concretadas al no existir aún proyecto de reurbanización, en otras actuaciones similares el coste del metro cuadrado ha rondado los 100 euros.

Con todo, el edil se ha comprometido a estudiar con los servicios jurídicos la posibilidad de sacar este grupo de villas del PAI, pero ha reconocido que será complicado porque ya hay dos sentencias judiciales que avalan su integración.

Según ha recordado el concejal, este Plan "tiene como objetivo el aumento del parque de vivienda pública mediante la construcción de más de 1.000 nuevos pisos, siendo el 60 % de estas Viviendas de Protección Pública (VPP) y el 40 % de renta libre".

Además, a estas viviendas se les sumarán otras 288 viviendas dotacionales de propiedad municipal para personas menores de 35 años, mayores de 65, etc. El nuevo plan también incluye la reconstrucción del Bloque de Portuarios.

Además, ha manifestado el edil, el PEC establece restricciones para los pisos turísticos, que estarán permitidos en tres zonas: desde la calle Dr. Lluch hasta Serrería, entre Doctor Lluch y el paseo marítimo, y el PAI de Eugenia Viñes, estableciendo una limitación del 10 %, 30 % y del 40 % por manzana, respectivamente en cada una de ellas.

Por otra parte, Sarrià informará de los 54.000 metros cuadrados de equipamientos públicos y otros 50.000 de zonas verdes y jardines, una de las cuales rodeará la estación de RENFE València-Cabanyal, "pues este Plan incluye desplazar la actual rotonda en la que está situada hacia el oeste, quedando, entonces, la estación integrada con el resto del barrio".

En su presentación también hablara de los seis nuevos aparcamientos – cinco en altura y otro subterráneo- que sumarán más de 1.200 plazas para el estacionamiento de vehículos; y de las peticiones vecinales incluidas, como la revisión de las alturas en las unidades de ejecución de Doctor Lluch y Portuarios.