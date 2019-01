Nuevo desencuentro entre el Consell y el Hospital del Vinalopó, del modelo Alzira, por las urgencias extrahospitalarias

Las frías relaciones que existen entre la dirección del Hospital del Vinalopó y la conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública suman un nuevo capítulo en una ciudad como Elche cuya población quedó dividida entre dos modelos de gestión sanitaria, el público que ofrece el Hospital General y el privado que compete al Vinalopó.

El motivo ha sido la negativa del centro hospitalario, surgido del modelo Alzira, de acatar la orden emitida por la Conselleria de Sanidad de adelantar el horario de apertura de los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y los Puntos de Atención Continuada (PAC) con el objetivo de reducir la carga asistencial de los médicos de familia.

Así, y como recogió el Información, los PAS y PAC dependientes del hospital público ilicitano ya abrían desde este martes a las 17 y 15 horas respectivamente, en cumplimiento de esa directriz, mientras que el PAS de El Toscar, adscrito al Vinalopó, no atiende urgencias hasta las 21 horas.

Por ello, el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha exigido este miércoles a los responsables del Vinalopó ”que adopten de forma inmediata las medidas oportunas para prestar a los ciudadanos la misma atención sanitaria que presta el Hospital General”. En este sentido, González ha dicho en calidad de presidente del Consejo de Salud, que “se tiene que atender el criterio de la consellería para que haya el mismo nivel y calidad asistencial tanto para los usuarios de un lado del río como del otro”.

El departamento de salud del Hospital del Vinalopó atiende a unas 140.000 personas, mientras que el correspondiente al Hospital General presta el servicio sanitario a algo más de 160.000. El alcalde ilicitano entiende que “no puede haber ningún tipo de discriminación ni agravio comparativo en un tema tan importante como la salud”.

Preguntados por estas declaraciones, fuentes de la dirección del centro hospitalario responden que “los pacientes del Departamento de Salud del Vinalopó disponen de una atención sanitaria del más alto nivel, igual o incluso superior al resto de departamentos”. Es más, añaden que “quizá el alcalde no disponga de la información adecuada, pero Vinalopó Salud está siempre comprometido con la mejora de la asistencia a los pacientes”.

A este respecto, concluyen que “la previsión es” que el próximo lunes el PAS de Toscar “cuente con el nuevo horario”, es decir, que abra a las 17 horas como le había ordenado el gobierno valenciano y que los PAC de Crevillent y Aspe, de los que dependen, se adelanten y abran a las 15 horas.

No obstante, el Vinalopó, acostumbrado a los desencuentros con la cartera de Sanidad desde que está dirigida por un PSPV-PSOE partidario de la reversión del modelo Alzira, también ha respondido al Consell. Excusa su retraso en el cumplimiento de la orden emitida en que Vinalopó Salud no han participado en ninguna reunión convocada por la Conselleria “para tratar un tema tan importante como este”. Añade estas fuentes consultadas que “la insuficiente antelación con la que la empresa ha conocido la instrucción a través de un correo electrónico no hace factible una correcta y óptima organización de los recursos para su aplicación inmediata”.

En anteriores polémicas, el Vinalopó no dudó en mostrar su alegría por la salida de Carmen Montón de Sanidad y su paso al gobierno de Pedro Sánchez. Esperaban que con la nueva titular, Ana Barceló, reconducir las maltrechas relaciones que, según parece, siguen chocando.