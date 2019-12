El PP de Torrevieja maniobra para mantener a Trillo como hijo predilecto pese al acuerdo plenario de retirarle la distinción

Federico Trillo sigue saliéndose con la suya. Primero fue en Alcoi donde el acuerdo plenario de la izquierda y Ciudadanos de retirar al exministro de Defensa el título de Hijo Adoptivo se topó con la amenaza del político de acudir a los tribunales, provocando el desistimiento por parte del consistorio. Ahora, Trillo suma otra victoria, Torrevieja, donde la moción de Esquerra Unida aprobada por el Ayuntamiento -con la abstención de PP, Cs y APTCE- a finales del pasado mandato municipal ha sido desoída por el gobierno local de los populares.

Como en Alcoi, el también exdiputado nacional presentó alegaciones a la moción de EU. Sin entrar a valorar los argumentos esgrimidos por el entonces concejal Víctor Ferrández en su escrito de enero: su responsabilidad en el accidente de avión del Yak-42 en 2003 que costó la vida a 62 militares españoles y su posterior gestión de la catástrofe, como esgrimió el Consejo de Estado; y el informe de la UDEF sobre los papeles de Bárcenas, señalando que el cartagenero había cobrado 36.000 euros de dinero negro, Trillo se esperó a que pasaran las elecciones de mayo para mostrar su disconformidad.

En concreto, el 30 de mayo se valió del vicesecretario de Política municipal del PP de Torrevieja, su amigo personal y abogado Juan Chapapría, para presentar sus alegaciones. El motivo, dice que no se le ha escuchado ni tenido en cuenta su opinión a la hora de decidir que ya no es digno de la distinción municipal. Y así llegamos a la comisión informativa de principios de esta semana, cuando el grupo municipal del PP anuncia al resto de grupos que la moción de EU no se va a aplicar porque las alegaciones (presentadas precisamente por el PP) se han dilatado hasta la actualidad, momento en el Esquerra Unida carece de representación municipal (se quedó a escasos votos del primer concejal).

De esta forma, y a la espera de que la oposición tome medidas o trate de nuevo de revocar el título, se cierra una polémica distinción, que partió de los populares en 2005 cuando Trillo se encontraba en el ojo del huracán por su papel en el accidente del Yakovlev, tras saberse que se llegaron a enterrar sin identificar a los muertos y a falsificar la identificación de treinta cadáveres. En solitario, el PP sacó adelante la designación de Hijo Predilecto en una corporación gobernada por Pedro Hernández Mateo, posteriormente condenado a cárcel por haber amañado la contrata de basuras, alcalde que ha vuelto a ser noticia esta semana cuando el actual regidor Eduardo Dolón ha decidido recuperar las placas conmemorativas con su nombre y retiradas por una resolución del Consell.