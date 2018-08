Los hoteleros de Benidorm denuncian la "cultura de la queja falsa" existente entre los turistas británicos

El presidente de la patronal hotelera de Benidorm, Toni Mayor, ha lamentado que se mantengan entre los turistas británicos algunos aspectos de la cultura de la queja "falsa" y de la reclamación, y en ese contexto ha englobado la denuncia de una señora de 81 años que expuso a su touroperador que había "demasiados españoles" en su hotel este verano.

En declaraciones a Europa Press, Mayor ha admitido que las quejas por problemas gastrointestinales que interponían turistas ingleses han desaparecido, si bien ha incidido en que permanece "una cultura de la queja falsa" por la que "cualquier cosa en un hotel" les sirve para exigir compensaciones. A su juicio, se trata de una manera de actuar que "costará de quitarnos de encima".

"Sí, nos hemos quitado de encima los temas más organizados como la gastroenteritis, el estómago y la comida; pero queda lo de que uno que resbala, uno que se hace una lesión fuera del hotel y se lo culpa, todos esos detalles son los que van quedando", ha relatado Mayor, que ha precisado que se trata de una "batalla" que obliga a "defenderse" de hechos que "en la mayoría de los casos son falsos, tergiversados, magnificados".

En ese sentido, ha lamentado que los hoteles están "siempre en el punto de mira" y "casualmente es siempre en el mercado británico, no tenemos problemas en los otros".

Al respecto, Toni Mayor ha subrayado que los hoteles están para "dar la cara" ante "quejar objetivas", "pero a veces la culpa es muy subjetiva y muy inducida por esa búsqueda de sacar algo de dinero, pagarse las vacaciones".

El último caso, una turista inglesa

Preguntado por el caso de la turista inglesa que presentó la queja ante su touroperador, Toni Mayor ha lamentado que "al final, el hotel es el culpable de todo". "Hay 700 personas alojadas, a una, que a lo mejor se ha comido una hamburguesa fuera del hotel, le sienta mal y la culpa es del hotel", ha ejemplificado.

No obstante, ha opinado que, una señora de 81 años con problemas de movilidad, "quizás el hotel no era el más adecuado, pero la culpa es del touroperador o de ella por no especificar qué clase de producto necesitaba".

Sobre el lamento por la presencia de muchos españoles en el hotel, Toni Mayor ha recordado que Benidorm está muy segmentada con una playa de Levante copada por ingleses, el centro de españoles y la playa de Poniente con presencia más internacional.