Una británica, molesta por la presencia de españoles en Benidorm durante sus vacaciones: "¿Por qué no se van a otra parte?"

Freda Jackson, una mujer británica de 81 años, iba a pasar sus vacaciones en Benidorm con una amiga de 61 años; un viaje que pintaba muy bien pero se acabó convirtiendo en "un desastre de principio a final". Ahora, según informa el diario Mirror, pide el reembolso del viaje a la compañía u otro viaje gratis.

Freda hizo la reserva para el hotel en abril del 2017 —junto a su amiga y con la gestión de un agente de viajes de por medio— y entre las dos pagaron 1.268 euros. "Mi amiga y yo pagamos el viaje con nuestras pensiones y supuso un esfuerzo ahorrar durante un año y que las vacaciones fueran una ruina", cuenta la británica al medio inglés, "lloré después".

Uno de los principales factores que no agradaron a Freda fue la presencia de españoles en Benidorm. "El hotel estaba lleno de turistas españoles y nos sacaban de los nervios porque eran muy groseros", dice Freda. "Una tarde un español casi me noquea y se marchó sin ni siquiera pedirme disculpas".

British woman, 81, claims Benidorm holiday was ruined by too many Spanish people https://t.co/lVnKvTJffW pic.twitter.com/W7jYdruoYy