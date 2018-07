El valencià també sona als Concerts de Vivers

Dimecres 11 és el dia gran per a la música en valencià dins de la Gran Fira de València. El grup de referència de la música reivindicativa en la nostra llengua, Zoo, repeteix escenari desprès de l'èxit de l'any passat. Els de Gandia rapejaran al ritme de la música electrònica els seus clàssics però també presentaran temes del seu pròxim disc, com Robot i Omertá, on mantenen el ritme frenètic i contundent. Amb ells, s'estrenarà a vivers Jazz Woman, que també utilitza el hip hop i els ritmes electrònics per a la denúncia social. Presentarà el seu primer disc, Bagheera.

Suport produccions ha organitzat un cartell paritari que s'arrodoneix amb l'actuació de Sara Hebe, que està de gira per tota Europa amb la fusió de rap i ritmes llatinoamericans. El mestissatge musical es completa amb la banda francesa Dub Inc, la banda més representativa del reggae a França que combina aquesta música jamaiquina amb l'electrònica i altres músiques del món i molt estimada entre els amants dels ritmes jamaiquinas.

Són només 4 dels 40 grups que toquen durant tot juliol als Jardins de Vivers en 19 concerts entre els dies 4 i 28. Hi destaquen músics internacionals tan diversos i tan famosos com The Cat Empire i Caetano Veloso o, dins del panorama nacional, Niña Pastori o Los Secretos.

Tornant a la múisca valenciana, dissabte 5 La Fúmiga ja va fer sonar els vents per obrir el concert d'Emir Kusturika, i el folk americà d'Alcoi de Joe Pask aquest divendres 13 farà de teloner d'Ivan Ferreiro, així com Mireia Vilar acompanyarà a Morat en el penúltim concert el 27 de juliol.

El de dimecres, però, és el concert dirigit a públic més jove i també un dels més econòmics, a 15 euros en anticipada i 20 a la taquilla. L'empresa organitzadora, Suport Produccions, ha regalat entrades a les vaguistes del 8 de març perquè les vengueren per traure diners per a les 12 dones multades per la vaga del 8 de març a València, així com a l'organització valenciana de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, que treballa amb els immigrants i refugiats que arriben per la Mediterrània.

