Homenatge de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua al sociòleg Rafael Ninyoles

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha celebrat aquest divendres la inauguració del curs 2018-2019 en la seu del monestir de Sant Miquel dels Reis, un acte acadèmic en el qual, a més de repassar l’activitat de la institució, s’ha observat amb preocupació la situació actual de les llengües territorials cooficials com el valencià. En el mateix acte, s’ha entregat la Medalla de l’AVL al lingüista canadenc d’origen armeni Joseph Gulsoy i al sociòleg valencià Rafael Ninyoles, dos personalitats de primer nivell que conflueixen en la passió i l’estima per llengua.

El catedràtic de la Universitat de València i acadèmic Emili Casanova ha pronunciat la laudatio, en la qual ha repassat la trajectòria del “gran deixeble de Joan Coronimes”. Per a Casanova, “Gulsoy és el millor filòleg de la nostra llengua no nadiu i un dels tres filòlegs més importants en l’actualitat amb Germà Colón i Joan Veny”.

L’obra de Gulsoy destaca per ser continuador del treball de Coromines, per l’estudi dels parlars valencians, per difondre la llengua valenciana, per ser precursor dels treballs actuals de l’AVL en lexicografia, gramàtica i onomàstica, i pel seu model de recerca ‘detectivesca’. El professor Vicent Garcia Perales ha recollit el guardó en nom del premiat i ha llegit unes paraules d’agraïment de l’homenatjat.

Per la seua part, l’acadèmic Eduard Mira ha sigut l’encarregat de llegir en l’acte institucional la laudatio del sociòleg Rafael Ninyoles, nascut a València l’any 1943. Ninyoles, ha dit el professor Mira, va ser “un pensador pioner a l’hora de considerar el pretés bilingüisme valencià, com el que, de fet, era i és: un conflicte manifest o latent que troba el seu origen en l’estructura i en l’evolució històrica de la societat valenciana”.

Eduard Mira s’ha referit també a la sòlida tasca d’investigació, internacionalment reconeguda, sobre “els orígens social de la situació del valencià i d’altres idiomes europeus i les seues ben fonamentades propostes sobre la normalització social de la nostra llengua a escala territorial”. Per tots estos mèrits el professor Ninyoles és “plenament mereixedor d’esta Medalla que hui li atorga la màxima institució normativa valenciana”, ha finalitzat Eduard Mira. Rafael Ninyoles ha agraït a l’AVL l’atorgament d’este guardó i ha valorat la tasca normativa i de projecció de la llengua en la societat.

Finalment, el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha donat per inaugurat el curs de l’AVL, després de felicitar els guardonats i de reconéixer la destacada contribució de la institució a la normativització i normalització del valencià, des de la seua creació, i ha apel·lat a la necessària col·laboració institucional entre l’AVL i el seu departament des del respecte i la independència.

Ramon Ferrer, president de l’AVL, ha oferit un balanç positiu de la trajectòria acadèmica. “Hem treballat per a situar la institució en el cor de la societat valenciana, per a guanyar-nos el respecte dels valencians, fins i tot d’aquells que la trobaven innecessària”. Segons Ferrer, l’Acadèmia és hui “plenament responsable del seu destí”, després de tres lustres en els quals l’ens normatiu s’ha convertit en “més independent i més acadèmic”. En un altre moment de la intervenció, Ferrer ha cridat l’atenció sobre el perill de les llengües minoritàries en el present moment polític i ha donat suport a l’actual govern valencià “per l’impuls i foment de la llengua”.

“L’AVL té el deure d’assenyalar el correcte compliment de la norma, però també d’advertir als poders públics la necessitat de protegir i fomentar la llengua, sobretot en la situació actual, en què observem amb preocupació els atacs a les llengües territorials cooficials com el valencià”, ha assegurat Ferrer. Al seu torn, la secretària, Verònica Cantó, ha repassat l’activitat acadèmica de l’últim exercici. Un compendi dels treballs acadèmics distribuïts en cinc àrees: Normativa lingüística i onomàstica, informes i declaracions institucionals, col·laboracions amb institucions públiques i entitats privades, foment del valencià, publicacions i campanyes de promoció.