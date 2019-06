Ladilla Rusa, Cynthia de Cassette, Miss Yuls… El Vihsibles Festival anuncia su segunda edición

El Comité Antisida de València celebra su XXX Aniversario invitando a la ciudadanía valenciana a mirar la sexualidad y el VIH de una manera diferente. Con música, espectáculo y performance, el Vihsibles Festival repite en el Claustro Gótico del Centre del Carme Cultura Contemporània para celebrar su segunda edición y “visibilizar la diversidad y la salud sexual desde el optimismo, la diversión y el autocuidado”. Más de 1.000 personas acudieron al festival en su primera edición en 2018.

Este 14 de junio pasarán por el escenario el conjunto escénico en clave de humor formado por la psico-sexóloga y youtuber, Isa Duque “La Psico Woman” y su compañera Cris Chinchilla, técnica audiovisual. Las Coños presentarán su conferencia ‘Empoderándonos desde nuestros cuerpos’. El artista visual, cantante y performer, Cachorro Lozano, actuará como Maestro de Ceremonias y, además, alternará su espectáculo con una sesión de música electrónica.

El certamen también contará con la DJ valenciana Miss Yuls, promotora de la fiesta B-Menstrual, y acogerá desde Murcia a la artista y activista LGTBI, Cynthia de Cassette, que presentará su show y su nuevo videoclip Carga Indetectable, dirigido por María Valcárcel. La guinda del festival la aporta uno de los grupos más “canallas” del electropop costumbrista: Ladilla Rusa, que con su último videoclip ha llegado a más de un millón de personas en Youtube, en apenas dos meses.

‘Indetectable = Intransmisible’ El lema del Vihsibles Festival 2019 hace referencia a la sinonimia entre “indetectable” e “intransmisible”. Tal como explica el Comité Antisida, la expresión "carga viral" hace referencia a la cantidad de virus que tiene una persona con VIH. Ésta es un indicativo del estado de salud: a mayor carga viral, peor estado de salud. La toma de los actuales antirretrovirales reduce los niveles de virus progresivamente, de modo que una persona con VIH puede disminuir su carga viral hasta hacerla indetectable, después de tomar la medicación durante los primeros meses.

"Indetectable = Intransmisible" quiere decir que las personas con carga viral indetectable no pueden transmitir el VIH a otras personas, incluso aunque no tomen medidas de prevención en sus relaciones sexuales. El control médico habitual al que se someten las personas con VIH les permite conocer y mantener su estado de indetectabilidad. La evidencia científica permite afirmar que "indetectable es intransmisible" y que, por tanto, no puede responsabilizarse a las personas con VIH diagnosticadas de las nuevas transmisiones de esta ITS. El Comité Antisida de Valencia insiste en recordar este lema en el Vihsibles Festival, para eliminar los prejuicios hacia las personas con VIH y para prevenir las nuevas transmisiones, motivando a la ciudadanía a realizarse pruebas gratuitas de diagnóstico en nuestro Centro Maritim ¡ del Cabanyal (C/ Barraca, 290).

Campaña ‘Me Incluyo’

Como ya hizo en la edición anterior, el Vihsibles Festival incorpora a la propuesta escénica una vertiente divulgativa que hace referencia a los proyectos artísticos que desarrollan voluntarias y voluntarios de la entidad.

Este año, se proyectarán las más de 100 fotografías que ha realizado la fotógrafa Luisa Llorca a personas Valencia portando un mensaje de inclusión hacia la diversidad. Este material forma parte de la campaña Me Incluyo, con la que el Comité Antisida conmemora sus 30 años de actividad.